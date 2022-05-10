Польские лесники передали для ВСУ внедорожники и пикапы (видео)

Всего было закуплено 12 автомобилей. Предполагается, что в ближайшие дни машины уже будут на передовой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Автопарк ВСУ снова пополнили машины повышенной проходимости. На этот раз гуманитарная помощь пришла от польских лесников. Об этом сообщил в Facebook глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Автопарк ВСУ пополнили Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara и NP300

Из Польши приехали 12 автомобилей. Среди них – внедорожники и пикапы Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara и NP300. В ближайшие дни их отправят на передовую, ведь там в подобных авто очень нуждаются.

Важно

General Motors передали Украине большие и мощные американские внедорожники

По словам главы Львовской ОВА, лесники из Польши не впервые помогают защитникам Украины. Ранее они откликнулись на обращение Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и передали украинским коллегам, служащим в ВСУ и теробороне, гуманитарную помощь. Они закупили более 1300 тактических рюкзаков со снаряжением, 35 тепловизоров и несколько тонны гуманитарной помощи – медицинских препаратов, аптечек и продуктов питания.

[ + – ] Защитники Украины нуждаются в авто повышенной проходимости

"Совместно с нашими соседями мы на протяжении десятилетий развивали лесную отрасль по обе стороны границы. Когда Россия напала на Украину, наши соратники с первого дня выступили в нашу защиту. Спасибо им за это", — заявил Максим Козицкий.

[ + – ] Польские лесники не впервые передают украинцам гуманитарную помощь

Ранее Фокус сообщал, что концерн Ford выделил Украине 50 пикапов Ranger. Они уже прибыли в нашу страну.

Также мы писали, что известный ведущий шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон организовал сбор средств на закупку пикапов для Украины.