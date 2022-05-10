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Авто Российско-украинская война

Польские лесники передали для ВСУ внедорожники и пикапы (видео)

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Авто для ВСУ, пикапы для ВСУ, Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara, гуманитарная помощь
Автомобили для ВСУ уже прибыли в Украину

Всего было закуплено 12 автомобилей. Предполагается, что в ближайшие дни машины уже будут на передовой.

Автопарк ВСУ снова пополнили машины повышенной проходимости. На этот раз гуманитарная помощь пришла от польских лесников. Об этом сообщил в Facebook глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Авто для ВСУ, пикапы для ВСУ, Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara, гуманитарная помощь
Автопарк ВСУ пополнили Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara и NP300

Из Польши приехали 12 автомобилей. Среди них – внедорожники и пикапы Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara и NP300. В ближайшие дни их отправят на передовую, ведь там в подобных авто очень нуждаются.

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По словам главы Львовской ОВА, лесники из Польши не впервые помогают защитникам Украины. Ранее они откликнулись на обращение Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и передали украинским коллегам, служащим в ВСУ и теробороне, гуманитарную помощь. Они закупили более 1300 тактических рюкзаков со снаряжением, 35 тепловизоров и несколько тонны гуманитарной помощи – медицинских препаратов, аптечек и продуктов питания.

Авто для ВСУ, пикапы для ВСУ, Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara, гуманитарная помощь
Защитники Украины нуждаются в авто повышенной проходимости

"Совместно с нашими соседями мы на протяжении десятилетий развивали лесную отрасль по обе стороны границы. Когда Россия напала на Украину, наши соратники с первого дня выступили в нашу защиту. Спасибо им за это", — заявил Максим Козицкий.

Польские лесники не впервые передают украинцам гуманитарную помощь

Ранее Фокус сообщал, что концерн Ford выделил Украине 50 пикапов Ranger. Они уже прибыли в нашу страну.

Также мы писали, что известный ведущий шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон организовал сбор средств на закупку пикапов для Украины.