Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон передал Украине внедорожники (фото)

Джереми Кларксон и его команда закупили пикапы и передали их украинцам. Автомобили будут эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий.

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Автожурналист Джереми Кларксон поддержал Украину и организовал сбор гуманитарной помощи. Бывший ведущий шоу Top Gear и звезда передачи The Grand Tour передал украинцам мощные авто повышенной проходимости. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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[ + – ] К Кларксону присоединилась команда его нового шоу Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Телеведущего поддержала команда его нового шоу Diddly Squat Farm, также известного, как "Ферма Кларксона". На собранные средства были закуплены пикапы Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux.

[ + – ] Пикапы привезли гуманитарную помощь для украинцев Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

На этих выходных автомобили сотрудники Кларксона перегнали в Украину, причем не пустые. В их кузова загрузили гуманитарную помощь. По словам Джереми Кларксона, пикапы будут использовать для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Их оснастили внедорожной резиной и лебедками.

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Следует отметить, что Джереми Кларксон с первых дней войны поддерживает Украину и остро осудил российское вторжение. Телеведущий не подбирал выражений и весьма нелестно высказывался в адрес Владимира Путина и российского гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина.

[ + – ] Автомобили получили лебедки и внедорожную резину Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Ранее Фокус сообщал, что 50 пикапов Ranger для Украины выделил концерн Ford Motor. Они будут перевозить гуманитарную помощь.

Также мы писали, что концерн General Motors предоставил нашей стране полсотни мощных внедорожников Chevrolet Suburban.