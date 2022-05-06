Европейские страны передали Украине свыше полсотни пожарных авто (видео)
Украинские пожарные получат более 50 единиц техники. Передали автомобили Германия, Италия и Нидерланды.
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В Украину поступает новая партия помощи из Европы. На этот раз партнеры передали пожарную технику. Более 50 автомобилей вскоре станут на службу в разных регионах страны.
В частности, из Италии едут в Украину 45 пожарных автомобилей Iveco Magirus. Они уже прибыли по железной дороге на логистический хаб в Словакии и оттуда будут переправлены в нашу страну.
Доставка пожарной техники координируется через механизм гражданской защиты ЕС. Информация передаче авто появилась на странице Еврокомиссии в Twitter.
Кроме того, еще семь автомобилей передала украинским коллегам пожарная бригада города Эйссельмейден (Нидерланды). Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области на своей странице в Facebook.
В Украину из Нидерландов прибыли пять автоцистерн MAN и Renault, автолестница Mercedes-Benz и аварийно-спасательное авто DAF. Автомобили пока будут базироваться в добровольной пожарной части села Дерцен близ Ужгорода. При надобности их отправят в восточные регионы Украины.
Также семь пожарных авто MAN и Mercedes-Benz из Германии получили сотрудники ГСЧС в Одесской области. Помимо этого, были доставлены автобусы, инженерная и грузовая техника.Важно
Ранее Фокус сообщал, что концерн Ford выделил Украине 50 пикапов Ranger. Они уже прибыли в нашу страну.