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Авто Российско-украинская война

Европейские страны передали Украине свыше полсотни пожарных авто (видео)

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Фото: ГСЧС | В общей сложности пожарные получили 59 авто из Европы

Украинские пожарные получат более 50 единиц техники. Передали автомобили Германия, Италия и Нидерланды.

В Украину поступает новая партия помощи из Европы. На этот раз партнеры передали пожарную технику. Более 50 автомобилей вскоре станут на службу в разных регионах страны.

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Пожарные Iveco Magirus прибыли по железной дороге в Словакию

В частности, из Италии едут в Украину 45 пожарных автомобилей Iveco Magirus. Они уже прибыли по железной дороге на логистический хаб в Словакии и оттуда будут переправлены в нашу страну.

Доставка пожарной техники координируется через механизм гражданской защиты ЕС. Информация передаче авто появилась на странице Еврокомиссии в Twitter.

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Iveco Magirus передала Еврокомиссия
Фото: Twitter

Кроме того, еще семь автомобилей передала украинским коллегам пожарная бригада города Эйссельмейден (Нидерланды). Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области на своей странице в Facebook.

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Пожарные автомобили из Нидерландов будут служить в Закарпатье
Фото: ГСЧС

В Украину из Нидерландов прибыли пять автоцистерн MAN и Renault, автолестница Mercedes-Benz и аварийно-спасательное авто DAF. Автомобили пока будут базироваться в добровольной пожарной части села Дерцен близ Ужгорода. При надобности их отправят в восточные регионы Украины.

Из Нидерландов прибыли пять автоцистерн, пожарная лестница и аварийно-спасательное авто

Также семь пожарных авто MAN и Mercedes-Benz из Германии получили сотрудники ГСЧС в Одесской области. Помимо этого, были доставлены автобусы, инженерная и грузовая техника.

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