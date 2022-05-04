Ford передал Украине десятки мощных пикапов на $2 миллиона
Пикапы Ford Ranger уже прибыли в нашу страну. Скорее всего, они будут развозить гуманитарную помощь.
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Концерн Ford Motor решил снова выделить помощь Украине. В нашу страну отправили пикапы Ford Ranger. Об этом написал в Twitter СЕО Ford Motor Джим Фарли.
Он сообщил, что для Украины выделили 50 Ford Ranger суммарной стоимостью около 2 миллионов долларов. Доставкой пикапов в Украину занялась компания Maersk. Все автомобили уже прибыли в нашу страну и уже готовы к работе.
Пока неизвестно, какое применение найдут для Ford Ranger. Очевидно пикапы будут использовать для перевозки гуманитарных грузов.
Ford Ranger – среднеразмерный пикап грузоподъемностью немногим более тонны. Автомобиль комплектуют бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 270 л. с. В Украину прибыли модели уходящего поколения, а уже с лета поступит в продажу новый Ford Ranger 2022.Важно
Следует отметить, что Ford активно поддерживает Украину. Ранее американский концерн уже выделял гуманитарную помощь украинским переселенцам, а еще пожертвовал 100 тыс. долларов.
Конкуренты Ford из General Motors также не отстают – они передали Украине 50 мощных внедорожников Chevrolet Tahoe.
Также Фокус сообщал, что звезды украинского спорта помогают ВСУ автомобилями.