Ford передал Украине десятки мощных пикапов на $2 миллиона

Пикапы Ford Ranger уже прибыли в нашу страну. Скорее всего, они будут развозить гуманитарную помощь.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Концерн Ford Motor решил снова выделить помощь Украине. В нашу страну отправили пикапы Ford Ranger. Об этом написал в Twitter СЕО Ford Motor Джим Фарли.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Он сообщил, что для Украины выделили 50 Ford Ranger суммарной стоимостью около 2 миллионов долларов. Доставкой пикапов в Украину занялась компания Maersk. Все автомобили уже прибыли в нашу страну и уже готовы к работе.

Пока неизвестно, какое применение найдут для Ford Ranger. Очевидно пикапы будут использовать для перевозки гуманитарных грузов.

[ + – ] Концерн Ford Motor и его СЕО Джим Фарли активно поддерживают Украину

Ford Ranger – среднеразмерный пикап грузоподъемностью немногим более тонны. Автомобиль комплектуют бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 270 л. с. В Украину прибыли модели уходящего поколения, а уже с лета поступит в продажу новый Ford Ranger 2022.

Важно

Первый электропикап Ford запущен в производство: его уже раскупили на год вперед (фото)

Следует отметить, что Ford активно поддерживает Украину. Ранее американский концерн уже выделял гуманитарную помощь украинским переселенцам, а еще пожертвовал 100 тыс. долларов.

Конкуренты Ford из General Motors также не отстают – они передали Украине 50 мощных внедорожников Chevrolet Tahoe.

Также Фокус сообщал, что звезды украинского спорта помогают ВСУ автомобилями.