Ford передав Україні десятки потужних пікапів на $2 мільйони

Пікапи Ford Ranger уже прибули в нашу країну. Швидше за все, вони розвозитимуть гуманітарну допомогу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Концерн Ford Motor вирішив знову надати допомогу Україні. У нашу країну відправили пікапи Ford Ranger. Про це написав у Twitter СЕО Ford Motor Джим Фарлі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він повідомив, що для України було виділено 50 Ford Ranger сумарною вартістю близько 2 мільйонів доларів. Доставкою пікапів до України зайнялася компанія Maersk. Усі автомобілі вже прибули в нашу країну та готові до роботи.

Поки невідомо, яке застосування знайдуть для Ford Ranger. Очевидно, пікапи використовуватимуть для перевезення гуманітарних вантажів.

[ + – ] Концерн Ford Motor і його СЕО Джим Фарлі активно підтримують Україну

Ford Ranger — середньорозмірний пікап вантажопідйомністю трохи більше за тонну. Автомобіль комплектують бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 150 до 270 к. с. В Україну прибули моделі покоління, що відходить, а вже з літа надійде в продаж новий Ford Ranger 2022.

Важливо

Перший електропікап Ford запущено у виробництво: його вже розкупили на рік уперед (фото)

Слід зазначити, що Ford активно підтримує Україну. Раніше американський концерн уже виділяв гуманітарну допомогу українським переселенцям, а ще пожертвував 100 тис. доларів.

Конкуренти Ford із General Motors також не відстають — вони передали Україні 50 потужних позашляховиків Chevrolet Tahoe.

Також Фокус повідомляв, що зірки українського спорту допомагають ЗСУ автомобілями.