Ford передав Україні десятки потужних пікапів на $2 мільйони
Пікапи Ford Ranger уже прибули в нашу країну. Швидше за все, вони розвозитимуть гуманітарну допомогу.
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Концерн Ford Motor вирішив знову надати допомогу Україні. У нашу країну відправили пікапи Ford Ranger. Про це написав у Twitter СЕО Ford Motor Джим Фарлі.
Він повідомив, що для України було виділено 50 Ford Ranger сумарною вартістю близько 2 мільйонів доларів. Доставкою пікапів до України зайнялася компанія Maersk. Усі автомобілі вже прибули в нашу країну та готові до роботи.
Поки невідомо, яке застосування знайдуть для Ford Ranger. Очевидно, пікапи використовуватимуть для перевезення гуманітарних вантажів.
Ford Ranger — середньорозмірний пікап вантажопідйомністю трохи більше за тонну. Автомобіль комплектують бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 150 до 270 к. с. В Україну прибули моделі покоління, що відходить, а вже з літа надійде в продаж новий Ford Ranger 2022.Важливо
Слід зазначити, що Ford активно підтримує Україну. Раніше американський концерн уже виділяв гуманітарну допомогу українським переселенцям, а ще пожертвував 100 тис. доларів.
Конкуренти Ford із General Motors також не відстають — вони передали Україні 50 потужних позашляховиків Chevrolet Tahoe.
Також Фокус повідомляв, що зірки українського спорту допомагають ЗСУ автомобілями.