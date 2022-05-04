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Авто Російсько-українська війна

Ford передав Україні десятки потужних пікапів на $2 мільйони

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Ford Ranger, Ford Motor, концерн Ford, Джим Фарлі, гуманітарна допомога, пікапи Ford
Фото: Ford | Пікапи Ford Ranger уже прибули в Україну

Пікапи Ford Ranger уже прибули в нашу країну. Швидше за все, вони розвозитимуть гуманітарну допомогу.

Концерн Ford Motor вирішив знову надати допомогу Україні. У нашу країну відправили пікапи Ford Ranger. Про це написав у Twitter СЕО Ford Motor Джим Фарлі.

Він повідомив, що для України було виділено 50 Ford Ranger сумарною вартістю близько 2 мільйонів доларів. Доставкою пікапів до України зайнялася компанія Maersk. Усі автомобілі вже прибули в нашу країну та готові до роботи.

Поки невідомо, яке застосування знайдуть для Ford Ranger. Очевидно, пікапи використовуватимуть для перевезення гуманітарних вантажів.

Концерн Ford Motor і його СЕО Джим Фарлі активно підтримують Україну

Ford Ranger — середньорозмірний пікап вантажопідйомністю трохи більше за тонну. Автомобіль комплектують бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 150 до 270 к. с. В Україну прибули моделі покоління, що відходить, а вже з літа надійде в продаж новий Ford Ranger 2022.

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Слід зазначити, що Ford активно підтримує Україну. Раніше американський концерн уже виділяв гуманітарну допомогу українським переселенцям, а ще пожертвував 100 тис. доларів.

Конкуренти Ford із General Motors також не відстають — вони передали Україні 50 потужних позашляховиків Chevrolet Tahoe.

Також Фокус повідомляв, що зірки українського спорту допомагають ЗСУ автомобілями.