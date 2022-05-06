Європейські країни передали Україні понад пів сотні пожежних авто (відео)
Українські пожежники отримають понад 50 одиниць техніки. Передали автомобілі Німеччина, Італія та Нідерланди.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
В Україну надходить нова партія допомоги з Європи. На цей раз партнери передали пожежну техніку. Понад 50 автомобілів незабаром стануть на службу в різних регіонах країни.
Зокрема з Італії їдуть в Україну 45 пожежних автомобілів Iveco Magirus. Вони вже прибули залізницею на логістичний хаб у Словаччині, і звідти будуть переправлені в нашу країну.
Доставка пожежної техніки координується через механізм цивільного захисту ЄС. Інформація про передачу авто з'явилася на сторінці Єврокомісії у Twitter.
Крім того, ще сім автомобілів передала українським колегам пожежна бригада міста Ейссельмейден (Нідерланди). Про це повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook.
В Україну з Нідерландів прибули п'ять автоцистерн MAN і Renault, автодрабина Mercedes-Benz і аварійно-рятувальне авто DAF. Автомобілі поки що базуватимуться в добровільній пожежній частині села Дерцен поблизу Ужгорода. При необхідності їх відправлять до східних регіонів України.
Також сім пожежних авто MAN і Mercedes-Benz із Німеччини отримали співробітники ДСНС в Одеській області. Крім цього, були доставлені автобуси, інженерна та вантажна техніка.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що концерн Ford виділив Україні 50 пікапів Ranger. Вони вже прибули в нашу країну.