Європейські країни передали Україні понад пів сотні пожежних авто (відео)

Українські пожежники отримають понад 50 одиниць техніки. Передали автомобілі Німеччина, Італія та Нідерланди.

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В Україну надходить нова партія допомоги з Європи. На цей раз партнери передали пожежну техніку. Понад 50 автомобілів незабаром стануть на службу в різних регіонах країни.

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[ + – ] Пожежники Iveco Magirus прибули залізницею до Словаччини

Зокрема з Італії їдуть в Україну 45 пожежних автомобілів Iveco Magirus. Вони вже прибули залізницею на логістичний хаб у Словаччині, і звідти будуть переправлені в нашу країну.

Доставка пожежної техніки координується через механізм цивільного захисту ЄС. Інформація про передачу авто з'явилася на сторінці Єврокомісії у Twitter.

[ + – ] Iveco Magirus передала Єврокомісія Фото: Twitter

Крім того, ще сім автомобілів передала українським колегам пожежна бригада міста Ейссельмейден (Нідерланди). Про це повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] Пожежні автомобілі з Нідерландів служитимуть на Закарпатті Фото: ГСЧС

В Україну з Нідерландів прибули п'ять автоцистерн MAN і Renault, автодрабина Mercedes-Benz і аварійно-рятувальне авто DAF. Автомобілі поки що базуватимуться в добровільній пожежній частині села Дерцен поблизу Ужгорода. При необхідності їх відправлять до східних регіонів України.

[ + – ] Із Нідерландів прибули п'ять автоцистерн, пожежні сходи й аварійно-рятувальне авто

Також сім пожежних авто MAN і Mercedes-Benz із Німеччини отримали співробітники ДСНС в Одеській області. Крім цього, були доставлені автобуси, інженерна та вантажна техніка.

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