Польські лісники передали для ЗСУ позашляховики та пікапи (відео)

Усього було закуплено 12 автомобілів. Передбачається, що найближчими днями машини вже будуть на передовій.

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Автопарк ЗСУ знову поповнили машини підвищеної прохідності. Цього разу гуманітарна допомога надійшла від польських лісників. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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[ + – ] Автопарк ЗСУ поповнили Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara та NP300

Із Польщі приїхали 12 автомобілів. Серед них — позашляховики та пікапи Mitsubishi L200, Land Rover Defender, Nissan Navara та NP300. Найближчими днями їх відправлять на передову, адже такі авто дуже потрібні.

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За словами голови Львівської ОВА, лісники з Польщі не вперше допомагають захисникам України. Раніше вони відгукнулися на звернення Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та передали українським колегам, які служать у ЗСУ та теробороні, гуманітарну допомогу. Вони закупили понад 1 300 тактичних рюкзаків зі спорядженням, 35 тепловізорів і кілька тонн гуманітарної допомоги — медичних препаратів, аптечок і продуктів харчування.

[ + – ] Захисники України потребують авто підвищеної прохідності

"Спільно з нашими сусідами ми протягом десятиліть розвивали лісову галузь по обидва боки кордону. Коли Росія напала на Україну, наші соратники з першого дня виступили на наш захист. Дякуємо їм за це", — заявив Максим Козицький.

[ + – ] Польські лісники не вперше передають українцям гуманітарну допомогу

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Ford виділив Україні 50 пікапів Ranger. Вони вже прибули в нашу країну.

Також ми писали, що відомий ведучий шоу Top Gear та The Grand Tour Джеремі Кларксон організував збір коштів на закупівлю пікапів для України.