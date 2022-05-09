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Авто Російсько-українська війна

Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики (фото)

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Джеремі Кларксон, Ферма Кларксона, шоу Top Gear, The Grand Tour, гуманітарна допомога, Toyota Hilux, Ford Ranger
Фото: Instagram/Jeremy Clarkson | Три пікапи вже прибули в Україну

Джеремі Кларксон і його команда закупили пікапи та передали їх українцям. Автомобілі евакуюватимуть мирних жителів із зони бойових дій.

Автожурналіст Джеремі Кларксон підтримав Україну й організував збір гуманітарної допомоги. Колишній ведучий шоу Top Gear і зірка передачі The Grand Tour передав українцям потужні авто підвищеної прохідності. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Джеремі Кларксон, Ферма Кларксона, шоу Top Gear, The Grand Tour, гуманітарна допомога, Toyota Hilux, Ford Ranger
До Кларксона приєдналася команда його нового шоу
Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Телеведучого підтримала команда його нового шоу Diddly Squat Farm, також відомого як "Ферма Кларксона". На зібрані кошти були закуплені пікапи Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.

Джеремі Кларксон, Ферма Кларксона, шоу Top Gear, The Grand Tour, гуманітарна допомога, Toyota Hilux, Ford Ranger
Пікапи привезли гуманітарну допомогу українцям
Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Цими вихідними автомобілі співробітники Кларксона перегнали в Україну, причому не порожні. У їхні кузови завантажили гуманітарну допомогу. За словами Джеремі Кларксона, пікапи використовуватимуть для евакуації мирних жителів із зони бойових дій. Їх оснастили позашляховою гумою та лебідками.

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Слід зазначити, що Джеремі Кларксон із перших днів війни підтримує Україну та гостро засудив російське вторгнення. Телеведучий не підбирав висловлювання й дуже невтішно висловлювався на адресу Володимира Путіна та російського гонщика "Формули-1" Микити Мазепіна.

Джеремі Кларксон, Ферма Кларксона, шоу Top Gear, The Grand Tour, гуманітарна допомога, Toyota Hilux, Ford Ranger
Автомобілі отримали лебідки та позашляхову гуму
Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Раніше Фокус повідомляв, що 50 пікапів Ranger для України виділив концерн Ford Motor. Вони перевозитимуть гуманітарну допомогу.

Також ми писали, що концерн General Motors надав нашій країні пів сотні потужних позашляховиків Chevrolet Suburban.