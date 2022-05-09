Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики (фото)

Джеремі Кларксон і його команда закупили пікапи та передали їх українцям. Автомобілі евакуюватимуть мирних жителів із зони бойових дій.

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Автожурналіст Джеремі Кларксон підтримав Україну й організував збір гуманітарної допомоги. Колишній ведучий шоу Top Gear і зірка передачі The Grand Tour передав українцям потужні авто підвищеної прохідності. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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[ + – ] До Кларксона приєдналася команда його нового шоу Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Телеведучого підтримала команда його нового шоу Diddly Squat Farm, також відомого як "Ферма Кларксона". На зібрані кошти були закуплені пікапи Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.

[ + – ] Пікапи привезли гуманітарну допомогу українцям Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Цими вихідними автомобілі співробітники Кларксона перегнали в Україну, причому не порожні. У їхні кузови завантажили гуманітарну допомогу. За словами Джеремі Кларксона, пікапи використовуватимуть для евакуації мирних жителів із зони бойових дій. Їх оснастили позашляховою гумою та лебідками.

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Слід зазначити, що Джеремі Кларксон із перших днів війни підтримує Україну та гостро засудив російське вторгнення. Телеведучий не підбирав висловлювання й дуже невтішно висловлювався на адресу Володимира Путіна та російського гонщика "Формули-1" Микити Мазепіна.

[ + – ] Автомобілі отримали лебідки та позашляхову гуму Фото: Instagram/Jeremy Clarkson

Раніше Фокус повідомляв, що 50 пікапів Ranger для України виділив концерн Ford Motor. Вони перевозитимуть гуманітарну допомогу.

Також ми писали, що концерн General Motors надав нашій країні пів сотні потужних позашляховиків Chevrolet Suburban.