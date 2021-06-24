Натовпи фанатів: ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон розлютив своїх сусідів у британському селі

Колишній ведучий найпопулярнішого шоу на телеканалі ВВС поїхав жити в англійську глибинку, проте місцеві жителі вважають, що він "руйнує атмосферу".

Джеремі Кларксон довгі роки був ведучим популярного шоу Top Gear на автомобільну тематику. Однак на початку червня він запустив нове шоу — про роботу на англійській фермі. Шоу отримало армію шанувальників, які й кинулися в англійську глибинку, щоб ближче подивитися на свого кумира. У селі в Котсуолд опинилися не готові до такого напливу фанатів. Про це пише Daily Mail.

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Шоу під назвою "Ферма Кларксона" стартувало 11 червня 2021 року на Amazon Prime. У ньому Джеремі розповідає про життя на фермі в селі Котсуолд у Чиппинг-Нортоні. Він відкрив магазин із продуктами, завів тварин і вирішив обробляти землю. Запускаючи шоу, Джеремі заявив, що покаже, як це стати фермером, не маючи жодних знань і досвіду для цього, якщо "Тобі 60, і ти викурив мільйон сигарет".

Жителі села вже виступили з акціями протесту, не бажаючи бачити зірку в своєму тихому куточку. На їхню думку Кларксон "руйнує атмосферу англійського села", а натовпи його фанатів просто не дають спокійно жити місцевим мешканцям.

Щоб потрапити на ферму до Кларксона, шанувальники створюють затори на вузьких сільських дорогах, паркують свої машини на тротуарах і напиваються в пабах.

[ + – ] Затори на вулицях Котсуолд

"Минулого тижня тут був повний хаос. Я пізно забрала сина зі школи, тому що звичайна десятихвилинна поїздка зайняла у мене півгодини. Фанати Кларксона зайняли всю дорогу", — заявила одна з місцевих мешканок.

Утім, деякі до галасу довкола ферми Кларксона ставляться лояльно. За їхніми словами він привертає до села туристів, а ті, розчарувавшись високими цінами в його фермерській лавці, роблять покупки у місцевих жителів.

[ + – ] Джеремі Кларксон із шанувальниками Фото: Amazon

[ + – ] У фермерському магазині Кларксона

Джем Джонсон, який фігурує в серіалі, сказав, що його не турбує конкуренція, оскільки продукти харчування Кларксона були настільки завищені.

"Він допомагає мені вести бізнес, після його магазину клієнти йдуть до мене. Звичайно, є деякі, які готові витратити на буханку домашнього хліба 7 або 8 фунтів стерлінгів, або купити булочку із шинкою за три, але більшість вибирають мої булочки, які вдвічі дешевші", — зазначив 65-річний сільський мʼясник Джем Джонсон.

Також у шоу беруть участь кілька місцевих жителів, які найчастіше вказують недосвідченому в фермерстві Кларксону на його помилки. Тракторист Калеб Купер вже розкритикував його покупку величезного трактора Lamborghini, який навіть не вліз у сарай.

[ + – ] Джеремі Кларксон і Калеб Купер

Сам Кларксон повідомив односельцям, що постарається виправити проблему з фанатами, щоб ті не блокували дороги автомобілями.