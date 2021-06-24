Толпы фанатов: экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон разозлил своих соседей в британской деревне

Бывший ведущий самого популярного шоу на телеканале ВВС уехал жить в английскую глубинку, однако местные жители считают, что он "разрушает атмосферу"

Джереми Кларксон долгие годы был ведущим популярного шоу Top Gear на автомобильную тематику. Однако в начале июня он запустил новое шоу – про работу на английской ферме. Шоу обрело армию поклонников, которые и ринулись в английскую глубинку, чтобы поближе посмотреть на своего кумира. В деревне в Котсуолде оказались не готовы к такому наплыву фанатов. Об этом пишет Daily Mail.

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Шоу под названием "Ферма Кларксона" стартовало 11 июня 2021 года на Amazon Prime. В нем Джереми рассказывает о жизни на ферме в деревеньке Котсуолд в Чиппинг-Нортоне. Он открыл магазин с продуктами, завел животных и решил обрабатывать землю. Запуская шоу, Джереми заявил, что покажет, каково это стать фермером, не имея ни малейших знаний и опыта для этого, если "Тебе 60, и ты выкурил миллион сигарет".

Жители деревни уже выступили с акциями протеста, не желая видеть звезду в своем тихом уголке. По их мнению Кларксон "разрушает атмосферу английской деревни", а толпы его фанатов просто не дают спокойно жить местным обитателям.

Чтобы попасть на ферму к Кларксону, поклонники создают пробки на узких проселочных дорогах, паркуют свои машины на тротуарах и напиваются в пабах.

[ + – ] Пробки на улицах Котсуолда

"На прошлой неделе здесь был полный хаос. Я поздно забрала сына из школы, потому что обычная десятиминутная поездка заняла у меня полчаса. Фанаты Кларксона заняли всю дорогу", — заявила одна из местных жительниц.

Впрочем, некоторые к шумихе вокруг фермы Кларксона относятся лояльно. По их словам он привлекает в деревню туристов, а те, разочаровавшись высокими ценами в его фермерской лавке, делают покупки у местных жителей.

[ + – ] Джереми Кларксон с поклонниками Фото: Amazon

[ + – ] В фермерском магазине Кларксона

, который фигурирует в сериале, сказал, что его не беспокоит конкуренция, поскольку продукты питания Кларксона были настолько завышены.

"Он помогает мне вести бизнес, после его магазина клиенты идут ко мне. Конечно, есть некоторые, что готовы потратить на буханку домашнего хлеба 7 или 8 фунтов стерлингов, или купить булочку с ветчиной за три, но большинство выбирают мои булочки, которые вдвое дешевле", — отметил 65-летний деревенский мясник Джем Джонсон.

Также в шоу принимают участие несколько местных жителей, которые чаще всего указывают неопытному в фермерстве Кларксону на его ошибки. Тракторист Калеб Купер уже раскритиковал его покупку огромного трактора Lamborghini, который даже не влез в сарай.

[ + – ] Джереми Кларксон и Калеб Купер

Сам Кларксон сообщил односельчанам, что постарается исправить проблему с фанатами, чтобы те не блокировали дороги автомобилями.