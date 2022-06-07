У Польщі стартує виробництво електробусів із водневим ГБО (фото)

У вихлопі автобусів з паливними осередками міститься лише водяна пара. Заправка воднем здійснюється лише за 15 хвилин.

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У Польщі запускають у виробництво електричний автобус NesoBus із водневими паливними осередками. Незабаром такий громадський транспорт з'явиться на вулицях польських міст, а першим електробуси має отримати Вроцлав. Про це пише сайт Autogeek.

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NesoBus — проєкт телекомунікаційного гіганта Polsat Plus. Назва Neso — абревіатура та розшифровується, як Nie Emituje Spalin i Oczyszcza ("Не виділяє вихлопу та очищає").

[ + – ] Запасу водню вистачає на 450 км Фото: Polsat News

Створити NesoBus польським інженерам допомогли відомі світові компанії. Так, за зовнішній вигляд та салон відповідає італійське ательє Torino Design. Паливні осередки розробила канадська компанія Ballard Power Systems, а ГБО водню — шведська фірма Hexagon AB. Протягом 65 днів автобус тестували та у квітні він отримав сертифікацію в ЄС.

Польський електробус сягає 12 м завдовжки і важить 13 тонн. У його салоні — 93 пасажирські місця, з яких 37 — сидячі. Низька підлога зручна для пасажирів з інвалідністю або дитячих колясок.

[ + – ] Салон розрахований на 93 пасажирів Фото: Polsat News

NesoBus отримав кондиціонер, 5 моніторів у салоні, точку Wi-Fi, USB-порти і навіть три бездротові зарядки для смартфонів. Водій має камери кругового огляду.

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Паливні елементи NesoBus замінюють акумуляторну батарею: внаслідок реакції водню виробляється електроенергія, що живить двигуни. Запасу водню в 37,5 кг вистачає на 450 км пробігу. Якщо традиційні електробуси заряджаються годинами, заправка воднем займає всього 15 хвилин.

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