У Польщі стартує виробництво електробусів із водневим ГБО (фото)
У вихлопі автобусів з паливними осередками міститься лише водяна пара. Заправка воднем здійснюється лише за 15 хвилин.
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У Польщі запускають у виробництво електричний автобус NesoBus із водневими паливними осередками. Незабаром такий громадський транспорт з'явиться на вулицях польських міст, а першим електробуси має отримати Вроцлав. Про це пише сайт Autogeek.
NesoBus — проєкт телекомунікаційного гіганта Polsat Plus. Назва Neso — абревіатура та розшифровується, як Nie Emituje Spalin i Oczyszcza ("Не виділяє вихлопу та очищає").
Створити NesoBus польським інженерам допомогли відомі світові компанії. Так, за зовнішній вигляд та салон відповідає італійське ательє Torino Design. Паливні осередки розробила канадська компанія Ballard Power Systems, а ГБО водню — шведська фірма Hexagon AB. Протягом 65 днів автобус тестували та у квітні він отримав сертифікацію в ЄС.
Польський електробус сягає 12 м завдовжки і важить 13 тонн. У його салоні — 93 пасажирські місця, з яких 37 — сидячі. Низька підлога зручна для пасажирів з інвалідністю або дитячих колясок.
NesoBus отримав кондиціонер, 5 моніторів у салоні, точку Wi-Fi, USB-порти і навіть три бездротові зарядки для смартфонів. Водій має камери кругового огляду.Важливо
Паливні елементи NesoBus замінюють акумуляторну батарею: внаслідок реакції водню виробляється електроенергія, що живить двигуни. Запасу водню в 37,5 кг вистачає на 450 км пробігу. Якщо традиційні електробуси заряджаються годинами, заправка воднем займає всього 15 хвилин.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочалася розробка компактного електромобіля з нестандартною акумуляторною батареєю.