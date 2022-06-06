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В Україні розробляють інноваційний електромобіль із нестандартною батареєю (фото)

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У Запоріжжі розробляють компактний міський електрокар

У Запоріжжі працюють над недорогим "народним" електромобілем для міста. Спеціально для нього створюється швидкознімна акумуляторна батарея.

Незважаючи на війну, в Україні триває розробка електромобілів. Запорізька компанія Інфоком ЛТД створює компактний електрокар оригінальної конструкції. Про це повідомляється на офіційному сайті.

Новинка позиціонується, як недороге "народне" авто. Опубліковано і перші зображення майбутнього електромобіля.

Судячи з рендерів, це буде компактна міська модель А-класу. У хетчбека досить оригінальний дизайн із великою площею скління та короткими звисами кузова.

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Альтернативою підзарядки стане швидка заміна батареї

Цілком можливо, що український електромобіль буде оснащений автопілотом. Справа в тому, що компанія «Інфоком ЛТД» спеціалізується на розробці безпілотних роботизованих платформ для бізнесу.

Своєрідною особливістю моделі стануть її акумуляторні батареї. Вони розташовані в багажнику та виконані швидкознімними. Тобто, можна заряджати електрокар, а можна просто замінити розряджену батарею на нову.

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Партнером у розробці технології зміни батареї є український виробник зарядних станцій UGV Chargers. Цікаво, що аналогічну технологію створюють Renault і низка китайських автовиробників, але поки що її ніхто не втілив на практиці в серійних електрокарах.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабінет Міністрів готує нові пільги для електромобілів в Україні, що допоможе зробити їх дешевшими.