Найдорожчий електромобіль від Volvo розсекречено за два роки до прем'єри (фото)

Серійний Polestar 5 практично не відрізняється від концепт-кара. У нього немає заднього скла — його замінили камерами.

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В інтернет потрапили патентні зображення нового Polestar 5. Модель представлять у 2024 році, і вона стане флагманом електричної лінійки Volvo. Про це повідомляє американське видання Motor Trend.

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[ + – ] Ліфтбек досягає 5 м у довжину Фото: Motor Trend

Нагадаємо, що підрозділ Volvo Polestar виділили на окремий бренд. Воно випускатиме лише електрокари і готується ціла нова родина моделей. Крім Polestar 5 там буде ще й кросовер.

Судячи з зображень, серійний електромобіль практично не відрізняється зовні від концепт-кара Polestar Precept 2020 року. Це великий преміальний ліфтбек завдовжки близько 5 м. Очевидно, він стане конкурентом Audi e-tron GT, Porsche Taycan і Tesla Model S.

[ + – ] Запас ходу електрокара становитиме близько 500 км Фото: Motor Trend

Polestar 5 збереже тоненькі Т-подібні фари та ліхтарі на всю ширину кузова. Цікава деталь: авто не має заднього скла — очевидно його замінять камери. А від дверей концепту відмовилися — у серійній моделі вони будуть традиційними.

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Салон Polestar 5 не показали, але раніше його розсекретили на відео. Усередині встановлять віртуальну панель приладів та великий 15,5-дюймовий дисплей портретного формату.

[ + – ] Заднє скло у авто відсутнє Фото: Motor Trend

Характеристики Polestar 5 поки тримаються в секреті. Втім, відомо, що електромобіль оснастять 800-вольтною силовою установкою, а його запас ходу складе щонайменше 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Polestar представили спортивний електрокар. Його випустять лімітованою серією.