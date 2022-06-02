Новий спортивний електромобіль від Volvo випустять лімітованою серією (фото)

Електрокар Polestar 2 BST Edition 270 отримав збільшення в потужності і став швидшим. Його ходову доопрацювали, а дизайн зробили яскравішим.

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Електромобіль Polestar 2 від Volvo отримав потужну заряджену версію BST Edition 270. Цифра у назві вказує, що випустять лише 270 таких авто вартістю від 75 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт шведської компанії.

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[ + – ] Усього випустять лише 270 таких електромобілів Фото: Volvo

Підрозділ Polestar зараз займається лише електромобілями, проте до цього робило тюнінг Volvo і додавало їм потужності. Тепер шведи повернулися до доопрацювання авто.

Силова установка Polestar 2 вдосконалена і тепер два двигуни сумарно розвивають 476 к. с. і мають крутний момент в 680 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 225 км/год.

Акумуляторна батарея місткістю 78 кВт∙год не зазнала змін. Запас ходу, як і раніше, становить 435 км.

[ + – ] Polestar 2 BST Edition 270 розганяється до 100 км/год за 4,4 с Фото: Volvo

Крім того, у Polestar попрацювали над ходовою електрокара. Він отримав жорсткіші пружини, нові стабілізатори та регульовані амортизатори Öhlins. Кліренс зменшений на 25 мм, а уповільнюють автомобільні гальма Brembo з чотирипоршневими супортами.

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Відрізнити новий Polestar 2 BST Edition 270 можна за аеродинамічним обвісом та фарбуванням з чорною смугою на капоті. Крім того, встановлені 21-дюймові литі диски чорного кольору із шинами Pirelli P Zero розміром 245/35 R21.

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