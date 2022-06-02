Новий спортивний електромобіль від Volvo випустять лімітованою серією (фото)
Електрокар Polestar 2 BST Edition 270 отримав збільшення в потужності і став швидшим. Його ходову доопрацювали, а дизайн зробили яскравішим.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Електромобіль Polestar 2 від Volvo отримав потужну заряджену версію BST Edition 270. Цифра у назві вказує, що випустять лише 270 таких авто вартістю від 75 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт шведської компанії.
Підрозділ Polestar зараз займається лише електромобілями, проте до цього робило тюнінг Volvo і додавало їм потужності. Тепер шведи повернулися до доопрацювання авто.
Силова установка Polestar 2 вдосконалена і тепер два двигуни сумарно розвивають 476 к. с. і мають крутний момент в 680 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 225 км/год.
Акумуляторна батарея місткістю 78 кВт∙год не зазнала змін. Запас ходу, як і раніше, становить 435 км.
Крім того, у Polestar попрацювали над ходовою електрокара. Він отримав жорсткіші пружини, нові стабілізатори та регульовані амортизатори Öhlins. Кліренс зменшений на 25 мм, а уповільнюють автомобільні гальма Brembo з чотирипоршневими супортами.Важливо
Відрізнити новий Polestar 2 BST Edition 270 можна за аеродинамічним обвісом та фарбуванням з чорною смугою на капоті. Крім того, встановлені 21-дюймові литі диски чорного кольору із шинами Pirelli P Zero розміром 245/35 R21.
Раніше Фокус розповідав, що General Motors готують недорогий та оригінальний електромобіль у ретро-стилі.