Новый спортивный электромобиль от Volvo выпустят лимитированной серией (фото)
Электрокар Polestar 2 BST Edition 270 получил прибавку в мощности и стал быстрее. Его ходовую доработали, а дизайн сделали ярче.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Электромобиль Polestar 2 от Volvo получил мощную заряженную версию BST Edition 270. Цифра в названии указывает, что выпустят только 270 таких авто стоимостью от 75 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт шведской компании.
Подразделение Polestar сейчас занимается исключительно электромобилями, однако до этого делало тюнинг Volvo и добавляло им мощности. Теперь шведы вернулись к доработке авто.
Силовая установка Polestar 2 усовершенствована и теперь два мотора суммарно развивают 476 л. с. и обладают крутящим моментом в 680 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость ограничена на 225 км/ч.
Аккумуляторная батарея емкостью 78 кВт∙ч не претерпела изменений. Запас хода по-прежнему составляет 435 км.
Кроме того, в Polestar поработали над ходовой электрокара. Он получил более жесткие пружины, новые стабилизаторы и регулируемые амортизаторы Öhlins. Клиренс уменьшен на 25 мм, а замедляют авто тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами.Важно
Отличить новый Polestar 2 BST Edition 270 можно по аэродинамическому обвесу и окраске с черной полосой на капоте. Кроме того, установлены 21-дюймовые литые диски черного цвета с шинами Pirelli P Zero размером 245/35 R21.
Ранее Фокус рассказывал, что General Motors готовят недорогой и оригинальный электромобиль в ретро-стиле.