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Новый спортивный электромобиль от Volvo выпустят лимитированной серией (фото)

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Фото: Volvo | Заряженная версия Polestar 2 узнается по обвесу и окраске с черной полосой

Электрокар Polestar 2 BST Edition 270 получил прибавку в мощности и стал быстрее. Его ходовую доработали, а дизайн сделали ярче.

Электромобиль Polestar 2 от Volvo получил мощную заряженную версию BST Edition 270. Цифра в названии указывает, что выпустят только 270 таких авто стоимостью от 75 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт шведской компании.

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Всего выпустят только 270 таких электромобилей
Фото: Volvo

Подразделение Polestar сейчас занимается исключительно электромобилями, однако до этого делало тюнинг Volvo и добавляло им мощности. Теперь шведы вернулись к доработке авто.

Силовая установка Polestar 2 усовершенствована и теперь два мотора суммарно развивают 476 л. с. и обладают крутящим моментом в 680 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость ограничена на 225 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 78 кВт∙ч не претерпела изменений. Запас хода по-прежнему составляет 435 км.

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Polestar 2 BST Edition 270 разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с
Фото: Volvo

Кроме того, в Polestar поработали над ходовой электрокара. Он получил более жесткие пружины, новые стабилизаторы и регулируемые амортизаторы Öhlins. Клиренс уменьшен на 25 мм, а замедляют авто тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами.

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Отличить новый Polestar 2 BST Edition 270 можно по аэродинамическому обвесу и окраске с черной полосой на капоте. Кроме того, установлены 21-дюймовые литые диски черного цвета с шинами Pirelli P Zero размером 245/35 R21.

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