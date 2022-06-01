В стиле 50-х годов: General Motors готовят нестандартный дешевый электромобиль (фото)

Электрокар Wuling HongGuang Mini EV поддали ретро-тюнингу и теперь он напоминает автомобили 50-х годов. Городская модель будет стоить около 5000-6000 долларов.

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Популярный миниатюрный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV получит оригинальную ретро-версию. Пока опубликованы первые ее фото, но вскоре авто должно поступить в продажу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Стоимость автомобиля составит около 5-6 тыс. долларов Фото: CarNewsChina

Как стало известно, ретро-электрокар создали независимые дизайнеры, однако в китайском подразделении General Motors (а именно американцы вместе с концерном SAIC владеют брендом Wuling) очевидно оценили проект и дали ему зеленый свет.

Электромобиль напоминает миниатюрные городские машинки 50-х годов. У него хромированные бамперы и овальная решетка радиатора, а задние колеса прикрыты крышками.

[ + – ] На крыше и задней двери появились багажники Фото: CarNewsChina

В ретро-стиле выполнены и круглые фары, хотя оптика в них современная – светодиодная. Также появились багажники на крыше и задней двери.

Салон Wuling HongGuang Mini EV изменился меньше. У винтажной версии установлен дополнительный дисплей на передней панели и изменена внутренняя отделка.

[ + – ] В салоне установили дополнительный дисплей Фото: CarNewsChina

Скорее всего, силовая установка осталась стандартной. Китайский электромобиль оснащен 27-сильным мотором и развивает 100 км/ч. Запас хода составляет около 170 км.

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Стоимость авто составит около 5000-6000 долларов. Кстати, это не первая оригинальная версия Wuling HongGuang Mini EV. Ранее на его базе создали кабриолет и даже шестиколесный пикап.

Также Фокус писал, что свой ретро-электромобиль представили и Great Wall. Он выполнен в стиле 30-х годов.