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Знаменитый британский внедорожник возродили в формате электрокара (фото)

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Mini Moke, новый Mini Moke, электромобиль Mini Moke, Mini Moke 2022
Фото: Autocar | Оригинальный Mini Moke выпускали в 1964-1993 годах

Новый Mini Moke с виду не отличить от модели 60-х годов, однако "начинка" у внедорожника современная — электрическая.

В Великобритании возобновили производство внедорожного Mini Moke. Культовая модель вернулась после 29 лет отсутствия на рынке, но теперь как электромобиль. Об этом пишет издание Autocar.

Mini Moke, новый Mini Moke, электромобиль Mini Moke, Mini Moke 2022
Электромобиль внешне в точности повторяет оригинальную модель
Фото: Autocar

Компактный 3,2-метровый Mini Moke выпускали в 1964-1993 годах. Его создали для британской армии, но и "на гражданке" он оказался популярным – автомобили использовали в качестве пляжных багги. Сейчас это коллекционная модель и среди владельцев таких машин – супермодель Кейт Мосс и гонщик Формулы-1 Джордж Рассел.

Mini Moke, новый Mini Moke, электромобиль Mini Moke, Mini Moke 2022
Зарядить Mini Moke можно за 4 часа
Фото: Autocar

Теперь знаменитый внедорожник возродила британская компания Moke International. Проект разрабатывали три года. Новая модель внешне в точности повторяет оригинальный Mini Moke 1964 года, однако ее "начинка" — современная.

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На задних колесах установлен 45-сильный электромотор. С ним внедорожник может развить 100 км/ч и разгоняется до 55 км/ч всего за 4,5 с. Запас хода составляет 143 км, а зарядить электромобиль Mini можно примерно за 4 часа.

Mini Moke, новый Mini Moke, электромобиль Mini Moke, Mini Moke 2022
Цена Mini Moke стартует с $36 850
Фото: Autocar

Новый Mini Moke уже поступил в продажу в Великобритании. На родине электрокар доступен по цене от 29 150 фунтов стерлингов ($36 850).

Ранее Фокус рассказывал, что знаменитый спорткар DeLorean из фильма "Назад в будущее" также возродили в виде электромобиля.