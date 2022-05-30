Знаменитый британский внедорожник возродили в формате электрокара (фото)

Новый Mini Moke с виду не отличить от модели 60-х годов, однако "начинка" у внедорожника современная — электрическая.

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В Великобритании возобновили производство внедорожного Mini Moke. Культовая модель вернулась после 29 лет отсутствия на рынке, но теперь как электромобиль. Об этом пишет издание Autocar.

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[ + – ] Электромобиль внешне в точности повторяет оригинальную модель Фото: Autocar

Компактный 3,2-метровый Mini Moke выпускали в 1964-1993 годах. Его создали для британской армии, но и "на гражданке" он оказался популярным – автомобили использовали в качестве пляжных багги. Сейчас это коллекционная модель и среди владельцев таких машин – супермодель Кейт Мосс и гонщик Формулы-1 Джордж Рассел.

[ + – ] Зарядить Mini Moke можно за 4 часа Фото: Autocar

Теперь знаменитый внедорожник возродила британская компания Moke International. Проект разрабатывали три года. Новая модель внешне в точности повторяет оригинальный Mini Moke 1964 года, однако ее "начинка" — современная.

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На задних колесах установлен 45-сильный электромотор. С ним внедорожник может развить 100 км/ч и разгоняется до 55 км/ч всего за 4,5 с. Запас хода составляет 143 км, а зарядить электромобиль Mini можно примерно за 4 часа.

[ + – ] Цена Mini Moke стартует с $36 850 Фото: Autocar

Новый Mini Moke уже поступил в продажу в Великобритании. На родине электрокар доступен по цене от 29 150 фунтов стерлингов ($36 850).

Ранее Фокус рассказывал, что знаменитый спорткар DeLorean из фильма "Назад в будущее" также возродили в виде электромобиля.