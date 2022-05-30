Возвращение легенды: культовое авто из фильма "Назад в будущее" получило преемника (фото)

Знаменитый спорткар DeLorean возвращается в новом образе. Теперь это роскошный четырехместный электромобиль.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Опубликованы первые официальные фото возрожденного DeLorean. У культового авто из фильма "Назад в будущее" все-таки появился наследник – новую модель Alpha5 начнут выпускать с 2024 года. Об этом пишет издание Autocar.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Права на торговую марку еще в 1995 году выкупил британец Стивен Уайн, ранее занимавшийся ремонтом и обслуживанием старых DeLorean. И только сейчас ему удалось создать новый спорткар.

[ + – ] Внешний вид купе создали в ателье ItalDesign Фото: Autocar

Внешность Alpha5 разрабатывали в итальянском ателье ItalDesign, создавшем и оригинальный DeLorean DMC-12. Тем не менее, новое купе получилось абсолютно непохожим на знаменитого предка.

Если модель 1981 года отличалась граненым дизайном, то ее преемник гораздо элегантнее на вид. Впрочем, отдельные фамильные черты все же сохранены: двери поднимаются вверх, а на заднем стекле установлены характерные жалюзи. К тому же, авто станет крупнее.

Размеры DeLorean Alpha5:

Длина — 4995 мм

Ширина — 2044 мм

Высота — 1370 мм

[ + – ] На заднем стекле — фирменные жалюзи DeLorean Фото: Autocar

Салон DeLorean рассекречен, только частично: известно, что авто станет четырехместным и получит виртуальную панель приборов и большой дисплей портретного формата. Внутреннее убранство будет гораздо роскошнее, чем у предшественника, ведь модель позиционируют, как премиальную. Основным конкурентом называют Porsche Taycan и Mercedes-AMG GT.

Важно

В Индии показали бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado за $20 тысяч (фото)

Характеристики DeLorean Alpha5

Новый DeLorean Alpha5 станет электромобилем. Заявлено, что он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальную скорость ограничат на отметке в 240 км/ч. Авто получит батарею емкостью свыше 100 кВт∙ч, а его запас хода превысит 480 км.

[ + – ] Двери электромобиля поднимаются вверх Фото: Autocar

Увидеть электромобиль DeLorean вживую можно будет в августе на ретро-шоу в Калифорнии. Производство начнут с лимитированной серии из 88 авто. Цифра эта взята не зря, ведь в фильме "Назад в будущее" машина времени DeLorean разгонялась именно до 88 миль в час. Каждое такое авто будут продавать в комплекте с особым NFT-токеном. А позже линейку расширит и новая бензиновая модель с двигателем V8.

Ранее Фокус сообщал, что в производство вернули и знаменитый спорткар Volvo 60-х. Он стал самым дорогим авто марки.