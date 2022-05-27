Культовый спорткар Volvo вернут в производство: он станет самым дорогим авто марки (фото)

Элегантное купе Volvo P1800 было очень популярным в 60-х годах. Теперь в продажу поступает его современная версия.

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Volvo решили возобновить выпуск своей знаменитой модели P1800. Современную ее версию начнут продавать с августа по цене от 700 тыс. долларов и она станет самым дорогим Volvo в истории. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] Купе отличается элегантным дизайном Фото: Volvo

Ретро-спорткар создали в заводской гоночной команде Cyan Racing, занимающейся доработкой разных моделей Volvo и Geely (шведская марка, как известно, принадлежит китайскому концерну). Volvo P1800 Cyan показали в качестве концепт-кара в 2020 году и теперь все же решили запустить в мелкосерийное производство. На первых порах соберут 25 таких купе, а первый серийный экземпляр покажут в августе.

Новый Volvo P1800 Cyan с виду повторяет оригинальную модель 1960 года. Разве что колесные арки расширили, чтобы поместить 18-дюймовые шины. Однако на самом деле это современный автомобиль с полностью карбоновым кузовом. Его масса – всего 990 кг.

[ + – ] Все кузовные панели выполнены из карбона Фото: Volvo

Салон выполнен в ретро-стиле, а в отделке использованы кожа и шерсть. Внутри установлены два спортивных ковшеобразных кресла, а приборы получили оригинальные синие шкалы.

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Под капотом прячется 2,0-литровый турбомотор от гоночного Volvo S60 TC1, который соревнуется в чемпионате WTCC. Его мощность составляет 420 л. с., а крутящий момент – 455 Н∙м.

[ + – ] Салон выполнен в ретро-стиле Фото: Volvo

Volvo P1800 Cyan получил 6-ступенчатую механическую КПП и самоблокирующийся дифференциал. У него алюминиевая подвеска с регулируемыми амортизаторами и большие тормоза диаметром 362 мм спереди и 330 мм сзади.

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