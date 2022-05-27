Культовий спорткар Volvo повернуть у виробництво: він стане найдорожчим авто марки (фото)

Елегантне купе Volvo P1800 було дуже популярним у 60-х роках. Тепер у продаж надходить його сучасна версія.

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Volvo вирішили відновити випуск своєї знаменитої моделі P1800. Сучасну її версію почнуть продавати із серпня за ціною від 700 тис. доларів, і вона стане найдорожчим Volvo в історії. Про це пише сайт Carscoops.

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[ + – ] Купе відрізняється елегантним дизайном Фото: Volvo

Ретро-спорткар створили в заводській перегоновій команді Cyan Racing, що займається доопрацюванням різних моделей Volvo і Geely (шведська марка, як відомо, належить китайському концерну). Volvo P1800 Cyan показали як концепт-кар у 2020 році й тепер все ж таки вирішили запустити в дрібносерійне виробництво. Спочатку зберуть 25 таких купе, а перший серійний екземпляр покажуть у серпні.

Новий Volvo P1800 Cyan на вигляд повторює оригінальну модель 1960 року. Хіба що колісні арки розширили, щоб розмістити 18-дюймові шини. Однак насправді це сучасний автомобіль із повністю карбоновим кузовом. Його маса — всього 990 кг.

[ + – ] Усі кузовні панелі виконані з карбону Фото: Volvo

Салон виконаний у ретро-стилі, а в обробці використані шкіра та шерсть. Усередині встановлено два спортивні ківшеподібні крісла, а прилади отримали оригінальні сині шкали.

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Під капотом ховається 2,0-літровий турбомотор від перегонового Volvo S60 TC1, який змагається в чемпіонаті WTCC. Його потужність складає 420 к. с., А крутний момент — 455 Н∙м.

[ + – ] Салон виконаний у ретро-стилі Фото: Volvo

Volvo P1800 Cyan отримав 6-ступінчасту механічну КПП і диференціал, що блокується самостійно. В нього алюмінієва підвіска з регульованими амортизаторами та великі гальма діаметром 362 мм спереду та 330 мм ззаду.

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