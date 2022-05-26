Suzuki презентували яскравий спорткар: його зможуть випробувати всі охочі (відео)

Suzuki Vision Gran Turismo важить менш як тонна та отримав 426-сильну гібридну установку. Наживо побачити спорткар можна на автошоу в Токіо.

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Suzuki показали фото та відео кабріолета Vision Gran Turismo. Віртуальний кабріолет створили для нової комп'ютерної гри Gran Turismo 7 від Sony. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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[ + – ] Спорткар отримав двигун від мотоцикла Suzuki Hayabusa Фото: Sony

Suzuki Vision Gran Turismo — компактний двомісний спорткар вагою всього 970 кг. У нього дуже довгий капот, а салон зміщений назад. Передня частина з широкою решіткою радіатора та розкосими фарами виконана в дусі Suzuki Swift Sport.

[ + – ] Замість дзеркал заднього виду встановлено камери Фото: Sony

У салоні сидіння розділені високим тунелем, а кермо формою нагадує штурвал. Показники приладів проєктуються на невеликий дисплей, а з боків від керма встановлені екрани камер заднього виду, що замінюють дзеркала.

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Новий Suzuki Vision Gran Turismo оснащений гібридною установкою та повним приводом. Бензиновий 1,3-літровий двигун від знаменитого мотоцикла Suzuki Hayabusa та три електромотори сумарно розвивають 426 к. с. з дуже високими 9700 об/хв, а піковий крутний момент досягає 610 Н∙м.

[ + – ] Спорткар вже можна завантажити для Gran Turismo 7

Віртуальний спорткар Suzuki Vision Gran Turismo вже можуть завантажити та протестувати у грі всі охочі. Незабаром автомобіль втілять і в металі — його покажуть восени на автошоу в Токіо.

Раніше Фокус повідомляв, що нова Honda CR-V розсекречена на перших офіційних фото. Кросовер представлять улітку.