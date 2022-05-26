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"Розумний" дах і 630 сил: представлений вражаючий суперкар Maserati (фото)

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Фото: Maserati | Кабріолет Maserati MC20 назвали Cielo, що в перекладі з італійської означає "небо"

Новий Maserati MC20 Cielo запропонують у бензиновій і електричній версіях. У будь-якому випадку, максимальна швидкість кабріолету перевищить 300 км/год.

Maserati MC20 отримав версію в кузові кабріолет, названу Cielo (у перекладі з італійської — "небо"). Суперкар надійде в продаж до кінця року за ціною близько 230 тисяч доларів. Про це повідомляє офіційний вебсайт Maserati.

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Жорсткий дах забезпечений електроприводом і може самостійно змінювати ступінь тонування
Фото: Maserati

Новий Maserati MC20 Cielo на вигляд практично не відрізняється від купе. Автомобіль широкий і низький, а його дизайн продиктований насамперед аеродинамікою. Двері піднімаються вгору.

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Карбоновий суперкар важить лише 1540 кг
Фото: Maserati

Хіба що задня частина дещо інша, що обумовлено встановленням механізму твердого даху. Він прозорий і може автоматично змінювати рівень тонування залежно від рівня освітленості, а складається за допомогою електроприводу за 12 с.

В основі авто лежить легкий карбоновий монокок. Кабріолет завдовжки близько 4,7 м важить лише 1540 кг.

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У салоні встановлені дисплеї панелі приладів і мультимедіа
Фото: Maserati

В обробці салону використані шкіра, алькантара та карбон. Maserati MC20 Cielo отримав віртуальну панель приладів, а сенсорний дисплей замінює більшість кнопок аудіо та клімату. У кабріолета два багажники — 50-літровий передній і 100-літровий задній.

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В обробці салону використані шкіра, алькантара та карбон
Фото: Maserati

Суперкар Maserati MC20 Cielo запропонують у двох модифікаціях. Спочатку буде доступний бензиновий варіант із 3,0-літровим турбованим V6 на 630 к. с. Із 8-ступінчастою роботизованою КПП кабріолет розганяється до 100 км/год за 3 с і до 200 км/год за 9,2 с. Максимальна швидкість — понад 320 км/год.

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Пізніше має з'явитись електромобіль Maserati MC20. Він зможе стартувати до 100 км/год за 2,8 сек і сягати 310 км/год, а його запас ходу перевищить 320 км.

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