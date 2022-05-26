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"Умная" крыша и 630 сил: представлен впечатляющий суперкар Maserati (фото)

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Фото: Maserati | Кабриолет Maserati MC20 назвали Cielo, что в переводе с итальянского значит "небо"

Новый Maserati MC20 Cielo предложат в бензиновой и электрической версиях. В любом случае, максимальная скорость кабриолета превысит 300 км/ч.

Maserati MC20 получил версию в кузове кабриолет, названную Cielo (в переводе с итальянского — "небо"). Суперкар поступит в продажу до конца года по цене около 230 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Maserati.

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Жесткая крыша снабжена электроприводом и может самостоятельно менять степень тонировки
Фото: Maserati

Новый Maserati MC20 Cielo с виду практически не отличается от купе. Автомобиль широкий и низкий, а его дизайн продиктован, прежде всего, аэродинамикой. Двери поднимаются вверх.

Maserati MC20 Cielo, новый Maserati MC20 Cielo, Maserati MC20, Maserati MC20 2022, суперкар Maserati MC20
Карбоновый суперкар весит всего 1540 кг
Фото: Maserati

Разве что задняя часть несколько иная, что обусловлено установкой механизма жесткой крыши. Она прозрачная и может автоматически менять степень тонировки в зависимости от уровня освещенности, а складывается с помощью электропривода за 12 с.

В основе авто лежит легкий карбоновый монокок. Кабриолет длиной около 4,7 м весит всего 1540 кг.

Maserati MC20 Cielo, новый Maserati MC20 Cielo, Maserati MC20, Maserati MC20 2022, суперкар Maserati MC20
В салоне установлены дисплеи панели приборов и мультимедиа
Фото: Maserati

В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон. Maserati MC20 Cielo получил виртуальную панель приборов, а сенсорный дисплей заменяет большинство кнопок аудио и климата. У кабриолета два багажника – 50-литровый передний и 100-литровый задний.

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В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон
Фото: Maserati

Суперкар Maserati MC20 Cielo предложат в двух модификациях. Поначалу будет доступен бензиновый вариант с 3,0-литровым турбированным V6 на 630 л. с. С 8-ступенчатой роботизированной КПП кабриолет разгоняется до 100 км/ч за 3 с и до 200 км/ч за 9,2 с. Максимальная скорость — свыше 320 км/ч.

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Позже должен появиться электромобиль Maserati MC20. Он сможет стартовать до 100 км/ч за 2,8 с и достигать 310 км/ч, а его запас хода превысит 320 км.

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