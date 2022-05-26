"Умная" крыша и 630 сил: представлен впечатляющий суперкар Maserati (фото)

Новый Maserati MC20 Cielo предложат в бензиновой и электрической версиях. В любом случае, максимальная скорость кабриолета превысит 300 км/ч.

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Maserati MC20 получил версию в кузове кабриолет, названную Cielo (в переводе с итальянского — "небо"). Суперкар поступит в продажу до конца года по цене около 230 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Maserati.

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[ + – ] Жесткая крыша снабжена электроприводом и может самостоятельно менять степень тонировки Фото: Maserati

Новый Maserati MC20 Cielo с виду практически не отличается от купе. Автомобиль широкий и низкий, а его дизайн продиктован, прежде всего, аэродинамикой. Двери поднимаются вверх.

[ + – ] Карбоновый суперкар весит всего 1540 кг Фото: Maserati

Разве что задняя часть несколько иная, что обусловлено установкой механизма жесткой крыши. Она прозрачная и может автоматически менять степень тонировки в зависимости от уровня освещенности, а складывается с помощью электропривода за 12 с.

В основе авто лежит легкий карбоновый монокок. Кабриолет длиной около 4,7 м весит всего 1540 кг.

[ + – ] В салоне установлены дисплеи панели приборов и мультимедиа Фото: Maserati

В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон. Maserati MC20 Cielo получил виртуальную панель приборов, а сенсорный дисплей заменяет большинство кнопок аудио и климата. У кабриолета два багажника – 50-литровый передний и 100-литровый задний.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон Фото: Maserati

Суперкар Maserati MC20 Cielo предложат в двух модификациях. Поначалу будет доступен бензиновый вариант с 3,0-литровым турбированным V6 на 630 л. с. С 8-ступенчатой роботизированной КПП кабриолет разгоняется до 100 км/ч за 3 с и до 200 км/ч за 9,2 с. Максимальная скорость — свыше 320 км/ч.

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Позже должен появиться электромобиль Maserati MC20. Он сможет стартовать до 100 км/ч за 2,8 с и достигать 310 км/ч, а его запас хода превысит 320 км.

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