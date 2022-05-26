Suzuki презентовали яркий спорткар: его смогут испытать все желающие (видео)

Suzuki Vision Gran Turismo весит менее тонны и получил 426-сильную гибридную установку. Вживую увидеть спорткар можно будет на автошоу в Токио.

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Suzuki показали фото и видео кабриолета Vision Gran Turismo. Виртуальный кабриолет создали специально для новой компьютерной игры Gran Turismo 7 от Sony. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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[ + – ] Спорткар получил двигатель от мотоцикла Suzuki Hayabusa Фото: Sony

Suzuki Vision Gran Turismo – компактный двухместный спорткар весом всего 970 кг. У него очень длинный капот, а салон сдвинут назад. Передняя часть с широкой решеткой радиатора и раскосыми фарами выполнена в духе Suzuki Swift Sport.

[ + – ] Вместо зеркал заднего вида установлены камеры Фото: Sony

В салоне сиденья разделены высоким тоннелем, а руль по форме напоминает штурвал. Показания приборов проецируются на небольшой дисплей, а по бокам от руля установлены экраны камер заднего вида, заменяющих зеркала.

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Новый Suzuki Vision Gran Turismo оснащен гибридной установкой и полным приводом. Бензиновый 1,3-литровый двигатель от знаменитого мотоцикла Suzuki Hayabusa и три электромотора суммарно развивают 426 л. с. при очень высоких 9700 об/мин, а пиковый крутящий момент достигает 610 Н∙м.

[ + – ] Спорткар уже можно скачать для Gran Turismo 7

Виртуальный спорткар Suzuki Vision Gran Turismo уже могут загрузить и протестировать в игре все желающие. Вскоре автомобиль будет воплощен и в металле – его покажут осенью на автошоу в Токио.

Ранее Фокус сообщал, что новая Honda CR-V рассекречена на первых официальных фото. Кроссовер представят летом.