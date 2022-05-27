В Индии показали бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado за $20 тысяч (фото)

В Индии готовят к презентации новый Mahindra Scorpio-N. Внедорожник сохранит рамную конструкцию и хорошие внедорожные качества, но в то же время будет мощнее и богаче оснащен.

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Опубликованы первые фото нового Mahindra Scorpio-N. Недорогой внедорожник покажут 27 июня в Индии и он поступит в продажу по цене от 20 до 26 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

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Модель приходит на смену Mahindra Scorpio, выпускавшемуся с 2002 года (в Европе модель известна под названием Mahindra Goa). Буква "N" означает New ("новый"). Производство наладят на новом предприятии в индийском городе Чакан. Внедорожник позиционируют, как бюджетную альтернативу Toyota Land Cruiser Prado.

[ + – ] Дизайн внедорожника стал более мускулистым

Над автомобилем работали инженеры и дизайнеры из Индии и США. Разработчики сохранили классические пропорции внедорожника с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. В то же время, Mahindra Scorpio-N стал более обтекаемым и мускулистым. Его колесные арки расширили, а боковины сделали более рельефными.

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Новый Mahindra Scorpio-N сохраняет рамную конструкцию. Внедорожник несколько подрастет в размерах и станет просторнее внутри. Оснащение модели существенно расширят: известно, что автомобиль получит светодиодные фары, виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата.

[ + – ] Mahindra Scorpio-N сохранил хорошую проходимость

На выбор предложат 2,0-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор и 2,2-литровый турбодизель на 132 л. с. Ожидаются версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, задним и полным приводом. Автомобиль сохранит хорошие внедорожные способности.

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