В Індії показали бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado за $20 тисяч (фото)

В Індії готують до презентації новий Mahindra Scorpio-N. Позашляховик збереже рамну конструкцію і хороші позашляхові якості, але водночас буде потужнішим та багатше оснащеним.

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Опубліковано перші фото нового Mahindra Scorpio-N. Недорогий позашляховик покажуть 27 червня в Індії, і він надійде у продаж за ціною від 20 до 26 тисяч доларів. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

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Модель приходить на зміну Mahindra Scorpio, що випускався з 2002 (в Європі модель відома під назвою Mahindra Goa). Літера "N" означає New ("новий"). Виробництво налагодять на новому підприємстві в індійському місті Чакан. Позашляховик позиціоюють як бюджетну альтернативу Toyota Land Cruiser Prado.

[ + – ] Дизайн позашляховика став м'язистішим

Над автомобілем працювали інженери та дизайнери з Індії та США. Розробники зберегли класичні пропорції позашляховика з високим капотом та малими кутами нахилу стійок даху. Водночас, Mahindra Scorpio-N став більш обтічним і м'язистішим. Його колісні арки розширили, а боковини зробили рельєфнішими.

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Новий Mahindra Scorpio-N зберігає рамну конструкцію. Позашляховик дещо підросте у розмірах і стане просторішим усередині. Оснащення моделі суттєво розширять: відомо, що автомобіль отримає світлодіодні фари, віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату.

[ + – ] Mahindra Scorpio-N зберіг хорошу прохідність

На вибір запропонують 2,0-літровий 150-сильний бензиновий турбодвигун та 2,2-літровий турбодизель на 132 к. с. Очікуються версії з 6-ступінчастою механічною та автоматичною КПП, заднім та повним приводом. Автомобіль збереже хороші позашляхові можливості.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий позашляховик у світі. Він коштує близько мільйона доларів.