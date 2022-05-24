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З електрошокером і шкірою крокодила: презентований найдорожчий позашляховик у світі (фото)

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Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, найдорожчий позашляховик у світі
Фото: autoevolution.com | Ціна Dartz легко перевалює за мільйон доларів

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII випускають виключно на замовлення і враховують навіть найхимерніші побажання покупця. Позашляховик захищений на рівні сучасних військових бронеавтомобілів.

Латвійська компанія Dartz, відома своїми ультрарозкішними позашляховиками, показала своє нове творіння. Унікальний Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII збиратимуть дрібними партіями та виключно за індивідуальними замовленнями. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII — вилучена версія позашляховика Black Alligator MMXX. В основі обох авто лежить Mercedes-Maybach GLS.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, найдорожчий позашляховик у світі
В основі авто лежить Mercedes-Maybach GLS
Фото: autoevolution.com

Величезний позашляховик відрізняється агресивним рубаним дизайном. Його двері відчиняються автоматично, а замість дзеркал встановлені камери.

Родзинка Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII — його захист. Це перше у світі цивільне авто, що використовує багатошарову композитну броню сендвічного типу (GBOL). Раніше її застосовували виключно на військовій техніці. Крім того, автомобіль може вдарити зловмисників струмом — у двері вмонтовані електрошокери.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, найдорожчий позашляховик у світі
Позашляховик укомплектований 4,0-літровим турбованим V8
Фото: autoevolution.com

Зазвичай салони Dartz обробляють шкірою екзотичних тварин — крокодила, змії, ската. Приймаються будь-які побажання замовника. Усередині встановлено сейф зі сканером відбитків пальців, а в задніх дверях обладнано мінібар.

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За умовчанням позашляховик Dartz оснащений стандартним 4,0-літровим V8 твін-турбо на 558 к. с. від Mercedes. Втім, за доплату його потужність може підвищити на 100-300 к. с. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, найдорожчий позашляховик у світі
У комплекті з авто йде броньоване худі
Фото: autoevolution.com

Ціна Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII може легко перевалити за мільйон доларів. У комплекті з авто йдуть ексклюзивне броньоване худо або смокінг, в які вставили GBOL-пластину.

Раніше Фокус розповідав, що розкішна броньована версія з'явилася у Cadillac Escalade.