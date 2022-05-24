С электрошокером и кожей крокодила: презентован самый дорогой в мире внедорожник (фото)

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII выпускают исключительно под заказ и учитывают даже самые причудливые пожелания покупателя. Внедорожник защищен на уровне современных военных бронеавтомобилей.

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Латвийская компания Dartz, известная своими ультрароскошными внедорожниками, показала свое новое творение. Уникальный Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII будут собирать мелкими партиями и исключительно по индивидуальным заказам. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Новый Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII – улученная версия внедорожника Black Alligator MMXX. В основе обоих авто лежит Mercedes-Maybach GLS.

[ + – ] В основе авто лежит Mercedes-Maybach GLS Фото: autoevolution.com

Огромный внедорожник отличается агрессивным рубленным дизайном. Его двери открываются автоматически, а вместо зеркал установлены камеры.

Изюминка Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII – его защита. Это первое в мире гражданское авто, использующее многослойную композитную броню сэндвичного типа (GBOL). Ранее ее применяли исключительно на военной технике. В добавок, авто может ударить злоумышленников током – в двери вмонтированы электрошокеры.

[ + – ] Внедорожник укомплектован 4,0-литровым турбированным V8 Фото: autoevolution.com

Традиционно салоны Dartz отделывают кожей экзотических животных – крокодила, змеи, ската. Принимаются любые пожелания заказчика. Внутри установлен сейф со сканером отпечатков пальцев, а в задней двери оборудован минибар.

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По умолчанию внедорожник Dartz оснащен стандартным 4,0-литровым V8 твин-турбо на 558 л. с. от Mercedes. Впрочем, за доплату его мощность могут повысить на 100-300 л. с. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

[ + – ] В комплекте с авто идет бронированное худи Фото: autoevolution.com

Цена Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII может легко перевалить за миллион долларов. В комплекте с авто идут эксклюзивное бронированное худи или смокинг, в которые вставили GBOL-пластину.

Ранее Фокус рассказывал, что роскошная бронированная версия появилась у Cadillac Escalade.