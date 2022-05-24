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С электрошокером и кожей крокодила: презентован самый дорогой в мире внедорожник (фото)

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Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, самый дорогой в мире внедорожник
Фото: autoevolution.com | Цена Dartz легко переваливает за миллион долларов

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII выпускают исключительно под заказ и учитывают даже самые причудливые пожелания покупателя. Внедорожник защищен на уровне современных военных бронеавтомобилей.

Латвийская компания Dartz, известная своими ультрароскошными внедорожниками, показала свое новое творение. Уникальный Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII будут собирать мелкими партиями и исключительно по индивидуальным заказам. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII – улученная версия внедорожника Black Alligator MMXX. В основе обоих авто лежит Mercedes-Maybach GLS.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, самый дорогой в мире внедорожник
В основе авто лежит Mercedes-Maybach GLS
Фото: autoevolution.com

Огромный внедорожник отличается агрессивным рубленным дизайном. Его двери открываются автоматически, а вместо зеркал установлены камеры.

Изюминка Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII – его защита. Это первое в мире гражданское авто, использующее многослойную композитную броню сэндвичного типа (GBOL). Ранее ее применяли исключительно на военной технике. В добавок, авто может ударить злоумышленников током – в двери вмонтированы электрошокеры.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, самый дорогой в мире внедорожник
Внедорожник укомплектован 4,0-литровым турбированным V8
Фото: autoevolution.com

Традиционно салоны Dartz отделывают кожей экзотических животных – крокодила, змеи, ската. Принимаются любые пожелания заказчика. Внутри установлен сейф со сканером отпечатков пальцев, а в задней двери оборудован минибар.

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По умолчанию внедорожник Dartz оснащен стандартным 4,0-литровым V8 твин-турбо на 558 л. с. от Mercedes. Впрочем, за доплату его мощность могут повысить на 100-300 л. с. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII, Dartz Prombron Iron Diamond, Dartz Prombron, самый дорогой в мире внедорожник
В комплекте с авто идет бронированное худи
Фото: autoevolution.com

Цена Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII может легко перевалить за миллион долларов. В комплекте с авто идут эксклюзивное бронированное худи или смокинг, в которые вставили GBOL-пластину.

Ранее Фокус рассказывал, что роскошная бронированная версия появилась у Cadillac Escalade.