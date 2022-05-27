Представлений найекстремальніший китайський пікап: у нього величезні колеса та лебідка (відео)

Знамените ісландське ательє Arctic Trucks взялося за тюнінг Great Wall Wingle 7. Його підготували до найсуворіших умов експлуатації.

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Пікап Great Wall Wingle 7 отримав нову версію для важкого бездоріжжя. Створили її в ісландському ательє Arctic Trucks, що спеціалізується на позашляховому тюнінгу. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Great Wall Wingle 7 AT35 (саме так назвали модель) доопрацювали досить серйозно. Його колісні арки розширили на 180 мм, щоб розмістити величезні 17-дюймові позашляхові шини. Спереду з'явилася лебідка. Автомобіль має солідний і вражаючий вигляд.

[ + – ] Кліренс збільшено до 276 мм Фото: motor1.com

Кліренс виріс із 210 до 276 мм. Кут в'їзду збільшений із 29° до 36°, а кут з'їзду — з 23° до 29°. Щоправда, і діаметр розвороту зріс із 14,5 до 16,8 м.

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Також з'явилися покращені підкрилки та бризковики, а кузов отримав додаткову антикорозійну обробку. За доплату пропонують широкий перелік різного обладнання — підніжки, шноркель, додаткову оптику, компресор для підкачування шин і різні варіанти кришок для кузова.

[ + – ] Пікап оснащений 2,0-літровим турбодизелем Фото: motor1.com

Двигун залишився без змін — 2,0-літровий турбодизель розвиває 143 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений роздавальною коробкою Borg Warner із понижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала.

[ + – ] Повний привід пікапа доповнений знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала

До речі, нещодавно стало відомо, що в Arctic Trucks взялися за доробку електрокросовера Nissan Ariya. Його готують для пробігу з північного полюса на південний.

Також Фокус розповідав про японський пікап Isuzu в екстремальному тюнінгу Arctic Trucks.