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Представлений найекстремальніший китайський пікап: у нього величезні колеса та лебідка (відео)

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Фото: motor1.com | Great Wall Wingle 7 отримав величезні позашляхові шини

Знамените ісландське ательє Arctic Trucks взялося за тюнінг Great Wall Wingle 7. Його підготували до найсуворіших умов експлуатації.

Пікап Great Wall Wingle 7 отримав нову версію для важкого бездоріжжя. Створили її в ісландському ательє Arctic Trucks, що спеціалізується на позашляховому тюнінгу. Про це повідомляє сайт Motor1.

Great Wall Wingle 7 AT35 (саме так назвали модель) доопрацювали досить серйозно. Його колісні арки розширили на 180 мм, щоб розмістити величезні 17-дюймові позашляхові шини. Спереду з'явилася лебідка. Автомобіль має солідний і вражаючий вигляд.

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Кліренс збільшено до 276 мм
Фото: motor1.com

Кліренс виріс із 210 до 276 мм. Кут в'їзду збільшений із 29° до 36°, а кут з'їзду — з 23° до 29°. Щоправда, і діаметр розвороту зріс із 14,5 до 16,8 м.

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Також з'явилися покращені підкрилки та бризковики, а кузов отримав додаткову антикорозійну обробку. За доплату пропонують широкий перелік різного обладнання — підніжки, шноркель, додаткову оптику, компресор для підкачування шин і різні варіанти кришок для кузова.

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Пікап оснащений 2,0-літровим турбодизелем
Фото: motor1.com

Двигун залишився без змін — 2,0-літровий турбодизель розвиває 143 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений роздавальною коробкою Borg Warner із понижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала.

Повний привід пікапа доповнений знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала

До речі, нещодавно стало відомо, що в Arctic Trucks взялися за доробку електрокросовера Nissan Ariya. Його готують для пробігу з північного полюса на південний.

Також Фокус розповідав про японський пікап Isuzu в екстремальному тюнінгу Arctic Trucks.