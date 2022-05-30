Повернення легенди: культове авто з фільму "Назад у майбутнє" отримало наступника (фото)

Знаменитий спорткар DeLorean повертається в новому образі. Тепер це розкішний чотиримісний електромобіль.

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Опубліковано перші офіційні фото відродженого DeLorean. У культового авто з фільму "Назад у майбутнє" таки з'явився спадкоємець — нову модель Alpha5 почнуть випускати з 2024 року. Про це пише видання Autocar.

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Права на торгову марку ще в 1995 році викупив британець Стівен Вайн, який раніше займався ремонтом і обслуговуванням старих DeLorean. І лише зараз йому вдалося створити новий спорткар.

[ + – ] Зовнішній вигляд купе створили в ательє ItalDesign Фото: Autocar

Зовнішній вигляд Alpha5 розробляли в італійському ательє ItalDesign, який створив і оригінальний DeLorean DMC-12. Тим не менш, нове купе вийшло абсолютно несхожим на знаменитого предка.

Якщо модель 1981 року відрізнялася гранованим дизайном, то її наступник набагато елегантніший на вигляд. Утім, окремі "родинні" риси все ж таки збережені: двері піднімаються вгору, а на задньому склі встановлені характерні жалюзі. До того ж авто стане більшим.

Розміри DeLorean Alpha5:

Довжина — 4995 мм

Ширина — 2044 мм

Висота — 1370 мм

[ + – ] На задньому склі — фірмові жалюзі DeLorean Фото: Autocar

Салон DeLorean розсекречений лише частково: відомо, що авто стане чотиримісним і отримає віртуальну панель приладів і великий дисплей портретного формату. Внутрішнє оздоблення буде набагато розкішнішим, ніж у попередника, адже модель позиціонують як преміальну. Основним конкурентом називають Porsche Taycan і Mercedes-AMG GT.

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Характеристики DeLorean Alpha5

Новий DeLorean Alpha5 стане електромобілем. Заявлено, що він зможе розганятися до 100 км/год за 3,4 секунди, а його максимальну швидкість обмежать на позначці 240 км/год. Автомобіль отримає батарею ємністю понад 100 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 480 км.

[ + – ] Двері електромобіля піднімаються вгору Фото: Autocar

Побачити електромобіль DeLorean наживо можна буде в серпні на ретрошоу в Каліфорнії. Виробництво почнуть із лімітованої серії з 88 авто. Цифра ця взята не дарма, адже у фільмі "Назад у майбутнє" машина часу DeLorean розганялася саме до 88 миль на годину. Кожне таке авто будуть продавати в комплекті зі спеціальним NFT-токеном. А потім лінійку розширить і нова бензинова модель із двигуном V8.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво повернули й знаменитий спорткар Volvo 60-х. Він став найдорожчим авто марки.