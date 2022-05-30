Відомий британський позашляховик відродили у форматі електрокара (фото)

Новий Mini Moke на вигляд не відрізнити від моделі 60-х років, проте "начинка" в позашляховика сучасна — електрична.

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У Великій Британії відновили виробництво позашляхового Mini Moke. Культова модель повернулася після 29 років відсутності на ринку, але тепер як електромобіль. Про це пише видання Autocar.

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[ + – ] Електромобіль зовні точно повторює оригінальну модель Фото: Autocar

Компактний 3,2-метровий Mini Moke випускали в 1964–1993 роках. Його створили для британської армії, але й у цивільних він виявився популярним — автомобілі використовували як пляжні баггі. Зараз це колекційна модель, і серед власників таких машин — супермодель Кейт Мосс і гонщик "Формули-1" Джордж Рассел.

[ + – ] Зарядити Mini Moke можна за 4 години Фото: Autocar

Тепер відомий позашляховик відродила британська компанія Moke International. Проєкт розробляли три роки. Нова модель зовні точно повторює оригінальний Mini Moke 1964 року, проте її "начинка" — сучасна.

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На задніх колесах встановлений 45-сильний електродвигун. Із ним позашляховик може розвинути 100 км/год і розганяється до 55 км/год лише за 4,5 с. Запас ходу становить 143 км, а зарядити електромобіль Mini можна приблизно за 4 години.

[ + – ] Ціна Mini Moke стартує від $36 850 Фото: Autocar

Новий Mini Moke уже надійшов у продаж у Великій Британії. На батьківщині електрокар доступний за ціною від 29 150 фунтів стерлінгів ($36 850).

Раніше Фокус розповідав, що знаменитий спорткар DeLorean із фільму "Назад у майбутнє" також відродили у вигляді електромобіля.