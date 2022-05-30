Військовослужбовців звільнили від компенсації збитків за ДТП

Військовослужбовцям і військовим частинам не доведеться виплачувати компенсації за ДТП. Кошти для цього візьмуть із фонду захисту потерпілих МТСБУ.

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Захисники України під час воєнного стану не виплачуватимуть компенсацію завданих у ДТП збитків навіть за відсутності "автоцивілки". Таке рішення ухвалило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ). Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

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У МТСБУ ухвалили рішення, що в разі провини в ДТП військовослужбовці, а також їхні військові частини звільняються від виплат регресів (компенсації збитків). Функцію покладуть на МТСБУ — кошти для цього братимуть із фонду захисту потерпілих.

Крім того, рішення має зворотну силу в часі, тобто поширюється на вже ухвалені судові рішення щодо компенсації збитків при ДТП. Примусове стягнення коштів із військовослужбовців і військових частин буде припинено.

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Рішення МТСБУ про компенсацію збитків діятиме не лише під час воєнного стану, а й упродовж пів року після його закінчення.

"МТСБУ з початку війни робить усе можливе для підтримки українських громадян і ЗСУ. Наші захисники, військовослужбовці ЗСУ, зараз сконцентровані на головній задачі — обороні країни, отже, ніщо не повинно відволікати їх від неї, навіть страхування. Компенсацію всім постраждалим у разі настання ДТП, викликаного військовослужбовцем ЗСУ, як завжди, буде зроблено з гарантійного фонду Бюро", — наголосив гендиректор МТСБУ Володимир Шевченко.

Водночас у МТСБУ нагадують, що громадяни України зобов'язані мати поліс страхування цивільної відповідальності і під час воєнного стану.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують суттєво посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху.