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У стилі 50-х років: General Motors готують нестандартний дешевий електромобіль (фото)

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Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV, електромобіль Wuling Mini EV, електромобіль General Motors
Фото: CarNewsChina | Ретро-електрокар створили незалежні дизайнери

Електрокар Wuling HongGuang Mini EV піддали ретро-тюнінгу й тепер він нагадує автомобілі 50-х років. Міська модель коштуватиме приблизно 5 000-6 000 доларів.

Найпопулярніший мініатюрний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV отримає оригінальну ретро-версію. Поки що опубліковані перші її фото, але незабаром авто має надійти у продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV, електромобіль Wuling Mini EV, електромобіль General Motors
Вартість автомобіля становитиме приблизно 5-6 тис. доларів
Фото: CarNewsChina

Як стало відомо, ретро-електрокар створили незалежні дизайнери, однак у китайському підрозділі General Motors (а саме американці разом із концерном SAIC володіють брендом Wuling) очевидно оцінили проєкт і дали йому зелене світло.

Електромобіль скидається на мініатюрні міські машинки 50-х років. У нього хромовані бампери й овальні ґрати радіатора, а задні колеса прикриті кришками.

Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV, електромобіль Wuling Mini EV, електромобіль General Motors
На даху та задніх дверях з'явилися багажники
Фото: CarNewsChina

У ретро-стилі виконані круглі фари, хоча оптика в них сучасна — світлодіодна. Також з'явилися багажники на даху та задніх дверях.

Салон Wuling HongGuang Mini EV змінився менше. У вінтажній версії встановлено додатковий дисплей на передній панелі та змінено внутрішнє оздоблення.

Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV, електромобіль Wuling Mini EV, електромобіль General Motors
У салоні встановили додатковий дисплей
Фото: CarNewsChina

Швидше за все, силова установка залишилася стандартною. Китайський електромобіль оснащений 27-сильним двигуном і розвиває 100 км/год. Запас ходу становить приблизно 170 км.

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Вартість авто становитиме близько 5 000-6 000 доларів. До речі, це перша оригінальна версія Wuling HongGuang Mini EV. Раніше на його базі створили кабріолет і навіть шестиколісний пікап.

Також Фокус писав, що свій ретро-електромобіль представили і Great Wall. Він виконаний у стилі 30-х років.