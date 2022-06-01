У стилі 50-х років: General Motors готують нестандартний дешевий електромобіль (фото)

Електрокар Wuling HongGuang Mini EV піддали ретро-тюнінгу й тепер він нагадує автомобілі 50-х років. Міська модель коштуватиме приблизно 5 000-6 000 доларів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Найпопулярніший мініатюрний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV отримає оригінальну ретро-версію. Поки що опубліковані перші її фото, але незабаром авто має надійти у продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Вартість автомобіля становитиме приблизно 5-6 тис. доларів Фото: CarNewsChina

Як стало відомо, ретро-електрокар створили незалежні дизайнери, однак у китайському підрозділі General Motors (а саме американці разом із концерном SAIC володіють брендом Wuling) очевидно оцінили проєкт і дали йому зелене світло.

Електромобіль скидається на мініатюрні міські машинки 50-х років. У нього хромовані бампери й овальні ґрати радіатора, а задні колеса прикриті кришками.

[ + – ] На даху та задніх дверях з'явилися багажники Фото: CarNewsChina

У ретро-стилі виконані круглі фари, хоча оптика в них сучасна — світлодіодна. Також з'явилися багажники на даху та задніх дверях.

Салон Wuling HongGuang Mini EV змінився менше. У вінтажній версії встановлено додатковий дисплей на передній панелі та змінено внутрішнє оздоблення.

[ + – ] У салоні встановили додатковий дисплей Фото: CarNewsChina

Швидше за все, силова установка залишилася стандартною. Китайський електромобіль оснащений 27-сильним двигуном і розвиває 100 км/год. Запас ходу становить приблизно 170 км.

Важливо

Відомий британський позашляховик відродили у форматі електрокара (фото)

Вартість авто становитиме близько 5 000-6 000 доларів. До речі, це перша оригінальна версія Wuling HongGuang Mini EV. Раніше на його базі створили кабріолет і навіть шестиколісний пікап.

Також Фокус писав, що свій ретро-електромобіль представили і Great Wall. Він виконаний у стилі 30-х років.