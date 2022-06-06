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Самый дорогой электромобиль от Volvo рассекречен за два года до премьеры (фото)

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Фото: Motor Trend | Polestar 5 станет флагманом в линейке электромобилей Volvo

Серийный Polestar 5 практически не отличается от концепт-кара. У него нет заднего стекла — его заменили камерами.

В интернет попали патентные изображения нового Polestar 5. Модель представят в 2024 году, и она станет флагманом электрической линейки Volvo. Об этом сообщает американское издание Motor Trend.

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Лифтбэк достигает 5 м в длину
Фото: Motor Trend

Напомним, что подразделение Volvo Polestar выделили в отдельный бренд. Оно будет выпускать исключительно электрокары и готовится целое новое семейство моделей. Помимо Polestar 5, там будет еще и кроссовер.

Судя по изображениям, серийный электромобиль практически не отличается внешне от концепт-кара Polestar Precept 2020 года. Это большой премиальный лифтбэк длиной около 5 м. Очевидно он станет конкурентом Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S.

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Запас хода электрокара составит около 500 км
Фото: Motor Trend

Polestar 5 сохранит тоненькие Т-образные фары и фонари на всю ширину кузова. Интересная деталь: у авто нет заднего стекла – очевидно его заменят камеры. А от распашных дверей концепта отказались – в серийной модели они будут традиционными.

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Салон Polestar 5 не показали, но его ранее рассекретили на видео. Внутри установят виртуальную панель приборов и большой 15,5-дюймовый дисплей портретного формата.

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Заднее стекло у авто отсутствует
Фото: Motor Trend

Характеристики Polestar 5 пока держатся в секрете. Впрочем, известно, что электромобиль оснастят 800-вольтной силовой установкой, а его запас хода составит не менее 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что Polestar представили спортивный электрокар. Его выпустят лимитированной серией.