Самый дорогой электромобиль от Volvo рассекречен за два года до премьеры (фото)

Серийный Polestar 5 практически не отличается от концепт-кара. У него нет заднего стекла — его заменили камерами.

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В интернет попали патентные изображения нового Polestar 5. Модель представят в 2024 году, и она станет флагманом электрической линейки Volvo. Об этом сообщает американское издание Motor Trend.

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[ + – ] Лифтбэк достигает 5 м в длину Фото: Motor Trend

Напомним, что подразделение Volvo Polestar выделили в отдельный бренд. Оно будет выпускать исключительно электрокары и готовится целое новое семейство моделей. Помимо Polestar 5, там будет еще и кроссовер.

Судя по изображениям, серийный электромобиль практически не отличается внешне от концепт-кара Polestar Precept 2020 года. Это большой премиальный лифтбэк длиной около 5 м. Очевидно он станет конкурентом Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S.

[ + – ] Запас хода электрокара составит около 500 км Фото: Motor Trend

Polestar 5 сохранит тоненькие Т-образные фары и фонари на всю ширину кузова. Интересная деталь: у авто нет заднего стекла – очевидно его заменят камеры. А от распашных дверей концепта отказались – в серийной модели они будут традиционными.

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Салон Polestar 5 не показали, но его ранее рассекретили на видео. Внутри установят виртуальную панель приборов и большой 15,5-дюймовый дисплей портретного формата.

[ + – ] Заднее стекло у авто отсутствует Фото: Motor Trend

Характеристики Polestar 5 пока держатся в секрете. Впрочем, известно, что электромобиль оснастят 800-вольтной силовой установкой, а его запас хода составит не менее 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что Polestar представили спортивный электрокар. Его выпустят лимитированной серией.