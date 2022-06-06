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В Украине разрабатывают инновационный электромобиль с нестандартной батареей (фото)

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В Запорожье разрабатывают компактный городской электрокар

В Запорожье работают над недорогим "народным" электромобилем для города. Специально для него создается быстросъемная аккумуляторная батарея.

Несмотря на войну, в Украине идет разработка электромобилей. Запорожская компания Инфоком ЛТД создает компактный электрокар оригинальной конструкции. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Новинка позиционируется, как недорогое "народное" авто. Опубликованы и первые изображения будущего электромобиля.

Судя по рендерам, это будет компактная городская модель А-класса. У хэтчбека довольно оригинальный дизайн с большой площадью остекления и короткими свесами кузова.

Украинский Электромобиль, электромобили в Украине, новые электромобили, украинский автопром, автопроизводство в Украине
Альтернативой подзарядке станет быстрая замена батареи

Вполне возможно, что украинский электромобиль будет оснащен еще и автопилотом. Дело в том, что компания Инфоком ЛТД специализируется на разработке беспилотных роботизированных платформ для бизнеса.

Своеобразной изюминкой модели станут ее аккумуляторные батареи. Они расположены в багажнике и выполнены быстросъемными. То есть, можно подзаряжать электрокар, а можно попросту заменить разряженную батарею на новую.

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Партнером в разработке технологии смены батареи выступает украинский производитель зарядных станций UGV Chargers. Интересно, что аналогичную технологию создают Renault и ряд китайских автопроизводителей, но пока ее никто не воплотил на практике в серийных электрокарах.

Ранее Фокус сообщал, что Кабинет Министров готовит новые льготы для электромобилей в Украине, что поможет сделать их дешевле.