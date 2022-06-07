В Польше стартует производство электробусов с водородным ГБО (фото)

В выхлопе автобусов с топливными ячейками содержится только водяной пар. Заправка водородом осуществляется всего за 15 минут.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Польше запускают в производство электрический автобус NesoBus с водородными топливными ячейками. В скором времени такой общественный транспорт появится на улицах польских городов, а первым электробусы должен получить Вроцлав. Об этом пишет сайт Autogeek.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

NesoBus – проект телекоммуникационного гиганта Polsat Plus. Название Neso – аббревиатура и расшифровывается, как Nie Emituje Spalin i Oczyszcza ("Не выделяет выхлопа и очищает").

[ + – ] Запаса водорода хватает на 450 км Фото: Polsat News

Создать NesoBus польским инженерам помогли известные мировые компании. Так, за внешний вид и салон отвечает итальянское ателье Torino Design. Топливные ячейки разработала канадская компания Ballard Power Systems, а ГБО для водорода – шведская фирма Hexagon AB. На протяжении 65 дней автобус тестировали и в апреле он получил сертификацию в ЕС.

Польский электробус достигает 12 м в длину и весит 13 тонн. В его салоне – 93 пассажирских места, из которых 37 – сидячие. Низкий пол удобен для пассажиров с инвалидностью или детских колясок.

[ + – ] Салон рассчитан на 93 пассажира Фото: Polsat News

NesoBus получил кондиционер, 5 мониторов в салоне, точку Wi-Fi, USB-порты и даже три беспроводные зарядки для смартфонов. У водителя есть камеры кругового обзора.

Важно

В Украине подешевеют электромобили: что готовит Кабмин

Топливные элементы NesoBus заменяют аккумуляторную батарею: вследствие реакции водорода вырабатывается электроэнергия, питающая моторы. Запаса водорода в 37,5 кг хватает для 450 км пробега. Если традиционные электробусы заряжаются часами, то заправка водородом занимает всего 15 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине началась разработка компактного электромобиля с нестандартной аккумуляторной батареей.