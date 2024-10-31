Hyundai показали оригінальний електрокрокросовер із заводським ГБО (фото)

Новий Hyundai Initium є провісником нового серійного електрокросовера, який почнуть виробляти у 2025 році. Він оснащений 204-сильним мотором, а його запас ходу становить 650 км.

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Опубліковано офіційні фото Hyundai Initium. Оригінальний концепт-кар презентують у листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Hyundai Initium — передсерійний варіант нової моделі. Вона вийде на ринок у першій половині 2025 року та замінить кросовер Hyundai Nexo.

Кросовер вирізняється рубаним дизайном Фото: Hyundai

Новий Hyundai Initium кардинально відрізняється від Nexo, адже на зміну плавним формам прийшли рубані поверхні. У кросовера брутальний дизайн із високим капотом та вираженим пластиковим обвісом.

Крім того, звертають на себе увагу піксельна оптика, багажник на даху та нестандартні задні стійки зі зворотним нахилом. Оригінально виглядають і 21-дюймові колеса.

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Салон Hyundai Initium не показали, проте розробники зазначають, що кросовер буде просторішим за Nexo. Його задні сидіння матимуть регулювання куту нахилу. Комплектація включає 9 подушок безпеки.

Запас ходу електрокара становить 650 км Фото: Hyundai

Як і попередник, новий Hyundai Initium оснащений електричною установкою із водневими паливними елементами. Вона стала потужнішою (204 к. с.), а об’єм балонів для водню збільшили, тому запас ходу зріз до 650 км. Крім того, з’явилася двонаправлена зарядка – можна живити від авто електроприлади.

До речі, на автошоу в Лос-Анджелесі дебютує і флагманський електрокросовер Hyundai Ioniq 9. Опубліковано перші його зображення.

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