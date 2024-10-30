Флагманський електромобіль Hyundai показали на перших офіційних зображеннях (фото)

Електромобіль Hyundai Ioniq 9 — великий семимісний кросовер довжиною 5 метрів. Модель запропонують у версіях до 380 сил, а її запас ходу перевищить 540 км.

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Опубліковано перші офіційні тизери Hyundai Ioniq 9. Великий сімейний електрокросовер презентують у листопаді та покажуть публіці на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

На зображеннях показали силует Hyundai Ioniq 9 та окремі його деталі на кшталт піксельних діодних фар і ліхтарів. Електрокросовер мало змінився зовні порівняно з передсерійним концептом Hyundai Seven 2021 року, хоча все ж не зберіг задні двері, які відкриваються проти руху.

Електромобіль отримає піксельні фари Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 9 буде побратимом Kia EV9. Дві моделі мають схожі розміри (приблизно 5 м у довжину) та збудовані на електричній платформі E-GMP. У салоні автомобіля – три ряди сидінь.

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Силові установки також запозичать в Kia EV9. Отже, електромобіль буде доступний у 215-сильній задньопривідній та 380-сильній повнопривідній версіях. Можна буде обрати батареї на 76,1 та 99,8 кВт∙год, а запас ходу в найбільш "дальнобійній" модифікації перевищить 540 км.

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