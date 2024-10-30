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Авто

Флагманский электромобиль Hyundai показали на первых официальных изображениях (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Ioniq 9 — пятиметровый электрический кроссовер

Электромобиль Hyundai Ioniq 9 — большой семиместный кроссовер длиной 5 метров. Модель предложат в версиях до 380 сил, а ее запас хода превысит 540 км.

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Опубликованы первые официальные тизеры Hyundai Ioniq 9. Большой семейный электрокроссовер презентуют в ноябре и покажут публике на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

На изображениях показали силуэт Hyundai Ioniq 9 и отдельные его детали вроде пиксельных диодных фар и фонарей. Электрокроссовер мало изменился внешне по сравнению с предсерийным концептом Hyundai Seven 2021 года, хотя все же не сохранил задние двери, которые открываются против движения.

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Электромобиль получит пиксельные фары
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 9 будет собратом Kia EV9. Две модели имеют схожие размеры (примерно 5 м в длину) и построены на электрической платформе E-GMP. В салоне автомобиля — три ряда сидений.

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Силовые установки также позаимствуют у Kia EV9. Таким образом, электромобиль будет доступен в 215-сильной заднеприводной и 380-сильной полноприводной версиях. Можно будет выбрать батареи на 76,1 и 99,8 кВт∙ч, а запас хода в самой "дальнобойной" модификации превысит 540 км.

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