Флагманский электромобиль Hyundai показали на первых официальных изображениях (фото)
Электромобиль Hyundai Ioniq 9 — большой семиместный кроссовер длиной 5 метров. Модель предложат в версиях до 380 сил, а ее запас хода превысит 540 км.
Опубликованы первые официальные тизеры Hyundai Ioniq 9. Большой семейный электрокроссовер презентуют в ноябре и покажут публике на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.
На изображениях показали силуэт Hyundai Ioniq 9 и отдельные его детали вроде пиксельных диодных фар и фонарей. Электрокроссовер мало изменился внешне по сравнению с предсерийным концептом Hyundai Seven 2021 года, хотя все же не сохранил задние двери, которые открываются против движения.
Новый Hyundai Ioniq 9 будет собратом Kia EV9. Две модели имеют схожие размеры (примерно 5 м в длину) и построены на электрической платформе E-GMP. В салоне автомобиля — три ряда сидений.
Силовые установки также позаимствуют у Kia EV9. Таким образом, электромобиль будет доступен в 215-сильной заднеприводной и 380-сильной полноприводной версиях. Можно будет выбрать батареи на 76,1 и 99,8 кВт∙ч, а запас хода в самой "дальнобойной" модификации превысит 540 км.
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