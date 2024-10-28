Кардинально изменился: новый Nissan Leaf 2025 заметили на дорогах до презентации (фото)
Электромобиль Nissan Leaf изменится до неузнаваемости и станет компактным кроссовером с обтекаемым дизайном. Его запас хода вырастет примерно на 25%.
Новый Nissan Leaf третьего поколения впервые заметили во время тестов. Электромобиль проходит испытания на юге Европы, а его презентация запланирована на весну 2025 года. Об этом сообщает издание Autocar.
Электромобиль Nissan Leaf 2025 оклеили камуфляжной пленкой, однако дизайн авто все же можно разглядеть. Шпионские фото подтвердили информацию, что новое поколение модели кардинально изменится и станет компактным кроссовером.
Новый Nissan Leaf отличается обтекаемым силуэтом с изогнутой крышей в духе концепта Chill Out 2021 года. Кстати, ранее были опубликованы рендеры модели. Также можно заметить выдвижные ручки передних дверей, а вот в задних дверях ручки спрятаны как у Nissan Juke.
Известно, что кроссовер Nissan Leaf 2025 построят на платформе AMPR-Medium, ранее известной под названием CMF-EV. На ней построены старший Nissan Ariya, а также электрические Renault Megane и Scenic. Также сообщалось, что запас хода электрокара вырастет на 25%, то есть достигнет примерно 450 км.
Как известно, на платформа AMPR-Medium построены электрокары с передним или полным приводом мощностью до 430 сил с батареями емкостью от 40 до 90 кВт∙ч.
Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Nissan с расходом 0,8 л на 100 км.
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