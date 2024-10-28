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Кардинально изменился: новый Nissan Leaf 2025 заметили на дорогах до презентации (фото)

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Фото: Autocar | Новый Nissan Leaf станет кроссовером

Электромобиль Nissan Leaf изменится до неузнаваемости и станет компактным кроссовером с обтекаемым дизайном. Его запас хода вырастет примерно на 25%.

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Новый Nissan Leaf третьего поколения впервые заметили во время тестов. Электромобиль проходит испытания на юге Европы, а его презентация запланирована на весну 2025 года. Об этом сообщает издание Autocar.

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Электрокар заметили во время испытаний
Фото: Autocar

Электромобиль Nissan Leaf 2025 оклеили камуфляжной пленкой, однако дизайн авто все же можно разглядеть. Шпионские фото подтвердили информацию, что новое поколение модели кардинально изменится и станет компактным кроссовером.

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Фото: Autocar

Новый Nissan Leaf отличается обтекаемым силуэтом с изогнутой крышей в духе концепта Chill Out 2021 года. Кстати, ранее были опубликованы рендеры модели. Также можно заметить выдвижные ручки передних дверей, а вот в задних дверях ручки спрятаны как у Nissan Juke.

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Известно, что кроссовер Nissan Leaf 2025 построят на платформе AMPR-Medium, ранее известной под названием CMF-EV. На ней построены старший Nissan Ariya, а также электрические Renault Megane и Scenic. Также сообщалось, что запас хода электрокара вырастет на 25%, то есть достигнет примерно 450 км.

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Рендер нового Nissan Leaf
Фото: Nissan

Как известно, на платформа AMPR-Medium построены электрокары с передним или полным приводом мощностью до 430 сил с батареями емкостью от 40 до 90 кВт∙ч.

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Nissan с расходом 0,8 л на 100 км.

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