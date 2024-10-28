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Кардинально змінився: новий Nissan Leaf 2025 помітили на дорогах до презентації (фото)

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Фото: Autocar | Новий Nissan Leaf стане кросовером

Електромобіль Nissan Leaf зміниться до невпізнання та стане компактним кросовером із обтічним дизайном. Його запас ходу виросте приблизно на 25%.

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Новий Nissan Leaf третього покоління вперше помітили під час тестів. Електромобіль проходить випробування на півдні Європи, а його презентація запланована на весну 2025 року. Про це повідомляє видання Autocar.

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Електрокар помітили під час випробувань
Фото: Autocar

Електромобіль Nissan Leaf 2025 обклеїли камуфляжною плівкою, проте дизайн авто все ж можна розгледіти. Шпигунські фото підтвердили інформацію, що нове покоління моделі кардинально зміниться і стане компактним кросовером.

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Фото: Autocar

Новий Nissan Leaf вирізняється обтічним силуетом з вигнутим дахом у дусі концепту Chill Out 2021 року. До речі, раніше опублікували рендери моделі. Також можна помітити висувні ручки передніх дверей, а от у задніх дверях ручки сховані як у Nissan Juke.

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Відомо, що кросовер Nissan Leaf 2025 збудують на платформі AMPR-Medium, раніше відомій під назвою CMF-EV. На ній збудовані старший Nissan Ariya, а також електричні Renault Megane та Scenic. Також повідомлялося, що запас ходу електрокара зросте на 25%, тобто сягне приблизно 450 км.

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Рендер нового Nissan Leaf
Фото: Nissan

Як відомо, на платформа AMPR-Medium збудовано електрокари з переднім або повним приводом потужністю до 430 сил із батареями ємністю від 40 до 90 кВт∙год.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Nissan із витратою 0,8 л на 100 км.

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