Міський стиляга: тест-драйв нового Nissan Juke

На український ринок вийшов оновлений Nissan Juke. Фокус випробував оригінальний міський кросовер і визначив його сильні та слабкі сторони.

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Із моменту своєї появи в 2010 році Nissan Juke робив ставку на оригінальний стиль та епатаж. Це спрацювало, адже продано вже понад мільйон компактних кросоверів двох поколіннь. Нещодавно модель другої генерації пройшла оновлення і Фокусу вдалося познайомитися з нею.

Кросовер зберігає нестандартний дизайн Фото: Тарас Брязгунов

Яскравий і неординарний – дизайн Nissan Juke

Авангардний дизайн залишається "фішкою" Nissan Juke. Кросовер може подобатися або ні, але однозначно звертає на себе увагу – особливо у такому жовтому кольорі, як тестове авто.

Новий Nissan Juke 2024 фактично не змінився зовні. Кросовер зберігає і "двоповерхову" світлодіодну оптику, і V-подібну решітку радіатора, і сховані в стійках ручки задніх дверей. На даху встановлено спойлер, а розширені "плечі" задніх крил підкреслені продовгуватими ліхтарями.

Для версії N-Sport доступне двоколірне забарвлення Фото: Тарас Брязгунов

Однак у лінійці з’явилася нова стильна версія N-Sport, яка додає чорні декор та 19-дюймові диски. До того ж, такий Nissan Juke вирізняється ще й двоколірним забарвленням із чорним дахом.

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Розміри Nissan Juke 2024:

довжина – 4210 мм;

ширина – 1827 мм;

висота – 1593 мм;

колісна база – 2636 мм.

Розширені "плечі" підкреслені продовгуватими ліхтарями Фото: Тарас Брязгунов

Якісно і стильно – салон Nissan Juke

Інтер’єр Nissan Juke N-Sport приємно порадує якістю матеріалів оздоблення. Екошкіра розбавлена яскраво жовтими вставками з алькантари. Пластик переважно м’який, присутні і чорні глянцеві деталі (хоча на них дуже видно відбитки пальців).

Скошене знизу кермо знайоме за багатьма Nissan. Важіль КПП отримав оригінальне діодне підсвічування основи.

У салоні встановили збільшений 12,3-дюймовий тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Віднині усі Juke оснащені цифровим щитком приладів зі звичною для Nissan графікою. Його можна сконфігурувати – змінити вигляд чи, вивести на екран потрібну інформацію.

Центральна панель Nissan Juke 2024 зазнала змін. На ній змінили дефлектори обдуву та встановили збільшений 12,3-дюймовий тачскрін.

Оновлена мультимедійна система знайома за старшим Nissan Qashqai. Вона працює швидше, а її меню зрозуміле. Звісно ж, є Android Auto та Apple CarPlay. Водночас, збережені фізичні перемикачі аудіо та клімату – вони зручні, хоча деякі кнопки дрібні.

Цифровий щиток приладів тепер встановлено у всіх Nissan Juke Фото: Тарас Брязгунов Конфігурацію дисплея можна змінити Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташована ніша з USB-портами та бездротовою зарядкою смартфонів. Взагалі, хотілося б більше відділень для дрібних речей у салоні, адже бардачок та бокс у підлокітнику досить невеликі.

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Наскільки просторий кросовер Nissan Juke

Водійське місце в Nissan Juke доволі зручне – діапазону регулювань кермової колонка та сидіння вистачає. Дуже приємне враження залишили спортивні передні крісла з інтегрованими підголовниками. Вони добре утримують спину і комфортабельні. Примітно, що сидіння доповнені не лише підігрівом, але й вбудованими динаміками аудіосистеми. До речі, у всіх Nissan Juke 2024 обігрівається і кермо.

Посадка в Juke досить невисока, за мірками кросоверів. Огляд назад дещо обмежений через високу віконну лінію та невелике скло. Утім, при паркуванні на допомогу приходять камери.

Передні сидіння комфортабельні та чудово утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Задній ряд більше підійде для пасажирів невисокого зросту Фото: Тарас Брязгунов

Отвір задніх дверей дещо завузький, що ускладнює посадку та висадку. Другий ряд Nissan Juke – не найпросторіший, проте мені при зрості 176 см вистачало місця і для ніг, і над головою. А от рослим пасажирам тут може бути тіснувато. Салон не надто широкий, тому ззаду комфортніше двом. Для пасажирів є USB-порти, а от вентиляційні дефлектори чи підлокітник відсутні.

Зате багажник Nissan Juke доволі великий для його розмірів: 422 л у звичайному стані і 1305 л — зі складеними задніми кріслами. Підлога у відсіку дворівнева, а під нею схована запаска-докатка.

Об'єм багажника Nissan Juke — 422 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями виходить 1305-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою сховано запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Nissan Juke

Усі Nissan Juke в Україні доволі багато оснащені – безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу та світла, камера, парктронік, навігація.

Також обов’язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю "сліпих" зон. У варіанті N-Sport додано камери кругового огляду та акустику Bose.

Бокс у підлокітнику Nissan Juke досить вузький Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кросовера відносно невеликий Фото: Тарас Брязгунов У підголівниках передніх крісел встановилено динаміки аудіосистеми Bose Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

Двигун і динаміка Nissan Juke

Кросовер Nissan Juke в Україні пропонують лише з 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 114 к. с. У нього бадьорий характер і він доволі швидко розкручується. І це добре, адже "прокидається" він десь після 2500 об/хв, а пікові 200 Н∙м крутного моменту доступні з 3000 об/хв., тобто крутити його потрібно.

Зі зростанням обертів двигун стає гучнішим, проте вібрації не дають про себе знати. А от 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями може відчутно смикатися на малих швидкостях.

1,0-літровий турбомотор потрібно розкручувати, зате він економічний

Новий Nissan Juke не назвеш швидким, але для міста його динаміка є достатньою. Спринт до 100 км/год займає 11,8 с. Комфортабельна швидкість на трасі – 110-120 км/год. Далі розгін стає повільнішим, а в салон пробиваються аеродинамічні шуми.

Зате кросовер Nissan економічний, причому під час тесту там фактично вдалося підтвердити паспортні показники витрати пального – приблизно 7,5 л/100 км в міському циклі та 5,1-5,3 л/100 км на трасі. Допомагає економити система глушіння двигуна при зупинках.

Цікаво, що на інших ринках є потужніший і економічніший кросовер Nissan Juke — 1,6-літровий 143-сильний гібрид із витратою 5,2 л на 100 км у змішаному циклі.

Маневрений містянин

Місто – це рідна стихія Nissan Juke, де він почувається як риба у воді. Кросовер маневрений і непогано керується. Його кермо легке, але доволі точне і автомобіль його добре слухається.

Кросовер непогано маневрує Фото: Тарас Брязгунов

Кліренсу в 172 мм у міських умовах кросоверу цілком достатньо. Із 19-дисками їзда дещо пружна і деякі вибоїни дають про себе знати, проте варто відзначити, що поглинаються вони доволі тихо – шумоізоляція днища в кросовері непогана. До того ж, він мало крениться в поворотах. До курсової стійкості на великих швидкостях питань немає, та й сповільнюється кросовер впевнено.

Ціна Nissan Juke

Новий Nissan Juke в Україні коштує від 1 090 760 гривень за базовий варіант N-Connecta. Топовий варіант N-Sport обійдеться в 1 224 860 гривень. У сегменті B-SUV є як дешевші, так і дорожчі моделі.

"Двоповерхові" фари є відмінною рисою Nissan Juke Фото: Тарас Брязгунов Ручки задніх дверей сховані в стійках даху Фото: Тарас Брязгунов Версія N-Sport отримала чорні 19-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Nissan Juke залишається вірним своїй початковій концепції. Це недорогий компактний кросовер для міста з оригінальним дизайном. Разом із тим, у нього якісний салон, непогане оснащення і чималий багажник. Оновлення зробили авто ще яскравішим на вигляд та сучаснішим.

Плюси Nissan Juke:

якісне внутрішнє оздоблення;

багата базова комплектація;

невелика витрата пального;

непогана керованість.

Мінуси Nissan Juke:

тісний задній ряд;

хотілося б потужніший двигун;

смикана КПП на малих швидкостях.

Технічні характеристики Nissan Juke

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 999 Потужність двигуна, к. с./об/хв 114/5000 Обертальний момент, Нм/об/хв 200/3000 Коробка передач варіатор Привід передній Споживання пального 7,5-5,1 л/100 км Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 11,8 Об'єм паливного баку, л 46

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