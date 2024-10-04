Електричний жеребець: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E

В Україні з'явився електромобіль Ford Mustang Mach-E у топовій спортивній версії GT на 487 сил. Фокус познайомився із кросовером та спробував визначити, чи є він справжнім Mustang.

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Ford Mustang – найбільш культова модель американського бренду та найпопулярніше спортивне авто всіх часів та народів. За 60 років випущено вже понад 10 мільйонів купе та кабріолетів. Не дивно, що в Ford вирішили використати відоме ім’я для іміджевої електричної моделі, тому кілька років у "табуні" відбулося поповнення – з’явився кросовер Ford Mustang Mach-E. Цьогоріч він вийшов на український ринок і нещодавно побував на тесті Фокусу.

Знайомий, але інший – дизайн Ford Mustang Mach-E

Хоча новий Ford Mustang Mach-E – модель абсолютно іншого класу, та все ж вона запозичила у знаменитого побратима не лише ім’я, але й певні родинні риси. Довгий капот, продовгуваті фари та пластикова вставка у формі радіаторної решітки дають зрозуміти, що перед нами – Mustang, хоч і кросовер.

Електрокросовер вирізняється стрімким силуетом Фото: Тарас Брязгунов

Силует електрокара з вигнутим дахом та загострена задня частина з характерними трисекційними ліхтарями також витримані в стилістиці дводверних Ford Mustang. Можливо, це й не чистокровний жеребець, але він все ж намагається підкреслити свою приналежність до сімейства Mustang.

А заряджений варіант GT вирізняється ще й фірмовим блакитним кольором Grabber Blue, який з’явився у палітрі Ford Mustang ще в 1969 році. У такому забарвленні кросовер особливо ефектний і одразу звертає на себе увагу оточуючих – його навіть фотографували перехожі. До того ж, ця версія занижена має агресивнішу передню частину, обвіс та 20-дюймові диски.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Електромобіль Ford Mustang Mach-E використовує архітектуру GE1. Вона створена на базі платформи С2, тобто далекими родичами електрокара є Ford Focus і Kuga.

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Розміри Ford Mustang Mach-E:

довжина — 4713 мм;

ширина — 1881 мм;

висота — 1613 мм;

колісна база — 2984 мм.

Двері відкриваються кнопкою, також є кодовий замок Фото: Тарас Брязгунов Усередині замість дверних ручок встановлені невеликі важелі Фото: Тарас Брязгунов

Щоб потрапити в салон, нажимаємо кнопку на дверях, адже традиційних ручок в Ford Mustang Mach-E немає. Зате є кодовий замок, який дозволяє замкнути авто без ключа. Усередині ж встановлені невеликі важелі. При відкритті дверей на дорогу висвічується логотип Mustang.

У оздобленні салону у варіанті GT використані якісна перфорована екошкіра, алькантара та алюміній. Утім, місцями трапляється і жорсткуватий пластик.

Основні покази виведені на великий портретний тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Замість традиційного важеля КПП Ford Mustang Mach-E отримав круглий джойстик. Покази приладів виводяться на вузенький дисплей. Його графіка проста, зате інформація добре зчитується.

А от центральний екран величезний — 15 дюймів у діагоналі. Мультимедійна система SYNC 4 залишила приємні враження – вона працює швидко, її меню зрозуміле, а бездротовий Android Auto стабільний і зв'язок не переривається.

Однак і кліматом чи підігрівом крісел доводиться керувати через тачскрін. Залишився лише один фізичний перемикач гучності.

Центральна консоль виконана дворівневою Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кросовера має середні розміри Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає чималий бокс Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є дефлектори обдуву та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

У салоні вистачає відсіків для дрібних речей – середніх розмірів бардачок, дворівнева центральна консоль із бездротовою зарядкою смартфонів та чималий бокс у підлокітнику зі спеціальною нішею для ключа-брелока. Крім того, у Ford Mustang Mach-E чотири USB-порти.

Місця достатньо

Сідаю на водійське місце і швидко знаходжу зручну положення завдяки широкому діапазону регулювань кермової колонки та сидіння (з електроприводом у базовій версії). Посадка за кермом досить низька, за мірками кросоверів. А оскільки в авто висока віконна лінія невелике заднє скло, то оглядовість далеко не ідеальна. Утім, у пригоді стають камери кругового огляду.

Зате самі крісла в Ford Mustang Mach-E GT – зразкові. Конструкція їх спинок забезпечує чудову підтримку не лише поясниці, але й плечей. Разом із тим, ці спортивні сидіння комфортабельні. Звісно ж, є і підігрів.

Спортивні сидіння чудово утримують спину Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду вистачає місця для дорослих пасажирів Фото: Тарас Брязгунов

Пересядемо на другий ряд і тут кросовер Ford Mustang приємно дивує. Попри вигнутий дах ззаду достатньо місця над головою для пасажирів ростом 185 см, та й ногам не тісно. Подушка дивана профільована під два місця, хоча салон достатньо широкий для трьох дорослих.

А от багажник не можна назвати дуже великим для таких розмірів: його об’єм становить 402 л у звичайному стані та 1420 л – зі складеними задніми кріслами. Його двері оснащені електроприводом із сенсором відкриття.

Підлога виконана дворівневою, а під нею схований невеликий відсік. А от запасного колеса тут немає. Зате є 81-літровий передній багажник, де можна зберігати, наприклад, зарядний кабель.

Об'єм багажника Ford Mustang Mach-E — 402 л Фото: Тарас Брязгунов Підлога багажника є дворівневою Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1420-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є невелика ніша Фото: Тарас Брязгунов Об'єм переднього багажника становить 81 л Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Ford Mustang Mach-E

Новий Ford Mustang Mach-E в Україні доступний лише в багато оснащених версіях. Усі авто отримали безключовий доступ, електропакет, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, камери, підігріви, паркувальний автопілот, акустику Bang&Olufsen з 10 динаміками, датчики дощу та світла.

До того ж, усі Mustang Mach-E отримали комплекс безпеки Ford Co-Pilot 360 Assist — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

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Розгін як у спорткара

Електромобіль Ford Mustang Mach-E в Україні пропонують у задньопривідному 294-сильному варіанті та повнопривідних версіях на 351 та 487 к. с. Найпотужнішим є варіант GT.

Версія GT вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини Фото: Тарас Брязгунов

Примітно, що бензиновий Ford Mustang GT отримав 5,0-літровий V8 точно такої ж потужності – 487 к. с. Однак електрокар має козир – величезні 830 Н∙м крутного моменту, які доступні вже з перших оборотів. Звісно, мотори не чути, проте за бажання можна активувати програму, яка імітує звук бензинової вісімки.

Такої тяги не дає навіть американська вісімка і завдяки їй доволі важкий (2273 кг) кросовер Ford Mustang Mach-E розганяється до сотні за ті ж 4,4 с, що й легке бензинове купе.

Такого результату можна добитися у спортивному режимі Untamed ("неприборканий"). При різкому старті спину буквально вдавлює в сидіння. Цікаво, що рівномірний розгін продовжується до 140-150 км/год, хоча в багатьох електрокарів на великих швидкостях динаміка різко погіршується. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Електрокросовер здатен розігнатися до сотні за 4,4 с Фото: Тарас Брязгунов

Запас ходу Ford Mustang Mach-E

Новий Ford Mustang Mach-E GT оснащений батареєю на 98 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 500 км (за циклом WLTP). Враховуючи, що під час тесту при спокійній їзді (у режимі Whisper) витрата енергії падала до 13-15 кВт∙год на 100 км, то ця цифра доволі реалістична.

Утім, якщо їздити активно, то витрати енергії суттєво виростають. На трасі вони сягають 19-21 кВт∙год на 100 км. Але навіть у цьому випадку мінімум 400 км без підзарядки гарантовано.

Зарядний роз'єм Ford Mustang Mach-E Фото: Тарас Брязгунов

Зарядити електромобіль Ford Mustang змінним струмом можна менш, ніж за 10 годин. Швидка зарядка постійним струмом (потужністю 150 кВт) на 80% займає 45 хвилин. Зарядний роз’єм – CCS Combo 2.

Як керується Ford Mustang Mach-E GT

Звісно, новий Ford Mustang Mach-E GT не такий маневрений, як купе, проте за мірками кросоверів його керованість дуже навіть непогана. Кермо досить точне, а в режимі Untamed наповнюється вагою та стає гострішим.

Навіть за активної їзди запас ходу перевищить 400 км Фото: Тарас Брязгунов

Завдяки векторизації тяги та низькому центру ваги (за рахунок батареї у днищі) електрокар непогано відчуває себе на звивистих дорогах. Він на диво мало крениться, а недостатня повертаємість мало дає про себе знати.

Одначе, в режимі Untamed адаптивна підвіска стає жорсткішою. Їзда доволі пружна і серйозні нерівності доріг із 20-дюймовими дисками відчутні. До того ж, варто враховувати, що кліренс Ford Mustang Mach-E GT невеликий — усього 130 мм (у стандартній версії — 147 мм).

Днищу не завадило б трохи більше шумоізоляції, хоча загалом електричний Ford Mustang тихий. Завдяки ламінованому склу аеродинамічних шумів навіть на великій швидкості фактично немає.

Гальма Brembo чудово сповільнюють кросовер Фото: Тарас Брязгунов

Приємне враження залишають гальма Brembo – вони впевнено сповільнюють важкий електрокросовер. На малих швидкостях вони різкуваті, проте є рекуперативне гальмування, яке дозволяє плавніше скинути швидкість та підзарядити батарею. За потреби можна обрати режим "однієї педалі" і взагалі не нажимати на педаль гальма, адже авто суттєво сповільнюється, якщо відпустити газ.

Ціна Ford Mustang Mach-E в Україні

Новий Ford Mustang Mach-E коштує від 2 276 499 гривень за базову 294-сильну версію. Повнопривідний варіант на 351 к. с. обійдеться в 2 452 517 гривень, а топовий GT – в 3 076 215 гривень.

Колір Grabber Blue використовують на Mustang із 1969 року Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі витримані в традиційному стилі Ford Mustang Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Звісно, електромобіль Mach-E не можна назвати заміною бензиновому Ford Mustang, проте він теж здатен приємно вразити. І мова не лише про стилістику Mustang. Кросовер швидкий та непогано керується і водночас є значно практичнішим та просторішим за купе чи кабріолет. Це Ford Mustang нової електричної ери.

Плюси Ford Mustang Mach-E:

хороша динаміка;

непогана керованість;

багата базова комплектація.

Мінуси Ford Mustang Mach-E:

обмежена оглядовість;

низький кліренс.

Технічні характеристики Ford Mustang Mach-E GT:

Тип двигуна електричний (2) Потужність двигуна, к. с. 487 Обертальний момент, Нм 830 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід повний Запас ходу, км 500 Макс. швидкість, км/год 200 Розгін 0–100 км/год, с 4,4 Ємність батареї, кВт∙год 98

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