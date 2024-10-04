Электрический жеребец: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E

В Украине появился электромобиль Ford Mustang Mach-E в топовой спортивной версии GT на 487 сил. Фокус познакомился с кроссовером и попытался определить, является ли он настоящим Mustang.

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Ford Mustang — самая культовая модель американского бренда и самое популярное спортивное авто всех времен и народов. За 60 лет выпущено уже более 10 миллионов купе и кабриолетов. Неудивительно, что в Ford решили использовать известное имя для имиджевой электрической модели, поэтому несколько лет в "табуне" произошло пополнение — появился кроссовер Ford Mustang Mach-E. В этом году он вышел на украинский рынок и недавно побывал на тесте Фокуса.

Знакомый, но другой — дизайн Ford Mustang Mach-E

Хотя новый Ford Mustang Mach-E — модель совершенно другого класса, но все же она позаимствовала у знаменитого собрата не только имя, но и определенные родственные черты. Длинный капот, продолговатые фары и пластиковая вставка в форме радиаторной решетки дают понять, что перед нами — Mustang, хоть и кроссовер.

Электрокроссовер отличается стремительным силуэтом Фото: Тарас Брязгунов

Силуэт электрокара с изогнутой крышей и заостренная задняя часть с характерными трехсекционными фонарями также выдержаны в стилистике двухдверных Ford Mustang. Возможно, это и не чистокровный жеребец, но он все же пытается подчеркнуть свою принадлежность к семейству Mustang.

А заряженный вариант GT отличается еще и фирменным голубым цветом Grabber Blue, который появился в палитре Ford Mustang еще в 1969 году. В такой расцветке кроссовер особенно эффектен и сразу обращает на себя внимание окружающих — его даже фотографировали прохожие. К тому же, эта заниженная версия имеет более агрессивную переднюю часть, обвес и 20-дюймовые диски.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль Ford Mustang Mach-E использует архитектуру GE1. Она создана на базе платформы С2, то есть дальними родственниками электрокара являются Ford Focus и Kuga.

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Размеры Ford Mustang Mach-E:

длина — 4713 мм;

ширина — 1881 мм;

высота — 1613 мм;

колесная база — 2984 мм.

Дверь открывается кнопкой, также есть кодовый замок Фото: Тарас Брязгунов Внутри вместо дверных ручек установлены небольшие рычаги вместо дверных ручек Фото: Тарас Брязгунов

Чтобы попасть в салон, нажимаем кнопку на дверях, ведь традиционных ручек в Ford Mustang Mach-E нет. Зато есть кодовый замок, который позволяет запереть авто без ключа. Внутри же установлены небольшие рычажки. При открытии дверей на дорогу высвечивается логотип Mustang.

В отделке салона в варианте GT использованы качественная перфорированная экокожа, алькантара и алюминий. Впрочем, местами попадается и жестковатый пластик.

Основные показания выведены на большой портретный тачскрин Фото: Тарас Брязгунов

Вместо традиционного рычага КПП Ford Mustang Mach-E получил круглый джойстик. Показания приборов выводятся на узенький дисплей. Его графика простая, зато информация хорошо считывается.

А вот центральный экран огромный — 15 дюймов в диагонали. Мультимедийная система SYNC 4 оставила приятные впечатления — она работает быстро, ее меню понятно, а беспроводной Android Auto стабилен и связь не прерывается.

Однако и климатом или подогревом кресел приходится управлять через тачскрин. Остался только один физический переключатель громкости.

Центральная консоль выполнена двухуровневой Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кроссовера имеет средние размеры Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет немалый бокс Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

В салоне хватает отсеков для мелких вещей — средних размеров бардачок, двухуровневая центральная консоль с беспроводной зарядкой смартфонов и большой бокс в подлокотнике со специальной нишей для ключа-брелока. Кроме того, у Ford Mustang Mach-E четыре USB-порта.

Места достаточно

Сажусь на водительское место и быстро нахожу удобное положение благодаря широкому диапазону регулировок рулевой колонки и сиденья (с электроприводом в базовой версии). Посадка за рулем довольно низкая, по меркам кроссоверов. А поскольку у авто высокая оконная линия и небольшое заднее стекло, то обзорность далеко не идеальная. Впрочем, на помощь приходят камеры кругового обзора.

Зато сами кресла в Ford Mustang Mach-E GT — образцовые. Конструкция их спинок обеспечивает отличную поддержку не только поясницы, но и плеч. Вместе с тем, эти спортивные сиденья комфортабельны. Конечно же, есть и подогрев.

Спортивные сиденья прекрасно удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду хватает места для рослых пассажиров Фото: Тарас Брязгунов

Пересядем на второй ряд и здесь кроссовер Ford Mustang приятно удивляет. Несмотря на изогнутую крышу сзади достаточно места над головой для пассажиров ростом 185 см, да и ногам не тесно. Подушка дивана профилирована под два места, хотя салон достаточно широкий для троих взрослых.

А вот багажник нельзя назвать очень большим для таких размеров: его объем составляет 402 л в обычном состоянии и 1420 л — со сложенными задними креслами. Его двери оснащены электроприводом с сенсором открытия.

Пол выполнен двухуровневым, а под ним спрятан небольшой отсек. А вот запасного колеса здесь нет. Зато есть 81-литровый передний багажник, где можно хранить, например, зарядный кабель.

Объем багажника Ford Mustang Mach-E — 402 л Фото: Тарас Брязгунов Пол багажника является двухуровневым Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 1420-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом есть небольшая ниша Фото: Тарас Брязгунов Объем переднего багажника составляет 81 л Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Ford Mustang Mach-E

Новый Ford Mustang Mach-E в Украине доступен только в богато оснащенных версиях. Все авто получили бесключевой доступ, электропакет, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, камеры, подогревы, парковочный автопилот, акустику Bang&Olufsen с 10 динамиками, датчики дождя и света.

К тому же, все Mustang Mach-E получили комплекс безопасности Ford Co-Pilot 360 Assist — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

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Разгон как у спорткара

Электромобиль Ford Mustang Mach-E в Украине предлагают в заднеприводном 294-сильном варианте и полноприводных версиях на 351 и 487 л. с. Самым мощным является вариант GT.

Версия GT отличается более агрессивным дизайном передней части Фото: Тарас Брязгунов

Примечательно, что бензиновый Ford Mustang GT получил 5,0-литровый V8 точно такой же мощности — 487 л.с. Однако электрокар имеет козырь — огромные 830 Н∙м крутящего момента, которые доступны уже с первых оборотов. Конечно, моторы не слышны, однако при желании можно активировать программу, которая имитирует звук бензиновой восьмерки.

Такой тяги не дает даже американская восьмерка и благодаря ей довольно тяжелый (2273 кг) кроссовер Ford Mustang Mach-E разгоняется до сотни за те же 4,4 с, что и легкое бензиновое купе.

Такого результата можно добиться в спортивном режиме Untamed ("необузданный"). При резком старте спину буквально вдавливает в сиденье. Интересно, что равномерный разгон продолжается до 140-150 км/ч, хотя у многих электрокаров на больших скоростях динамика резко ухудшается. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Электрокроссовер способен разогнаться до сотни за 4,4 с Фото: Тарас Брязгунов

Запас хода Ford Mustang Mach-E

Новый Ford Mustang Mach-E GT оснащен батареей на 98 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 500 км (по циклу WLTP). Учитывая, что во время теста при спокойной езде (в режиме Whisper) расход энергии падал до 13-15 кВт∙ч на 100 км, то эта цифра довольно реалистична.

Впрочем, если ездить активно, то расход энергии существенно вырастает. На трассе они достигают 19-21 кВт∙ч на 100 км. Но даже в этом случае минимум 400 км без подзарядки гарантированно.

Зарядный разъем Ford Mustang Mach-E Фото: Тарас Брязгунов

Зарядить электромобиль Ford Mustang переменным током можно менее, чем за 10 часов. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 150 кВт) на 80% занимает 45 минут. Зарядный разъем — CCS Combo 2.

Как управляется Ford Mustang Mach-E GT

Конечно, новый Ford Mustang Mach-E GT не такой маневренный, как купе, однако по меркам кроссоверов его управляемость очень даже неплохая. Руль достаточно точный, а в режиме Untamed наполняется весом и становится острее.

Даже при активной езде запас хода превысит 400 км даже при активной езде Фото: Тарас Брязгунов

Благодаря векторизации тяги и низкому центру тяжести (за счет батареи в днище) электрокар неплохо чувствует себя на извилистых дорогах. Он на удивление мало кренится, а недостаточная поворачиваемость мало дает о себе знать.

Однако, в режиме Untamed адаптивная подвеска становится жестче. Езда довольно упругая и серьезные неровности дорог с 20-дюймовыми дисками ощутимы. К тому же, стоит учитывать, что клиренс Ford Mustang Mach-E GT небольшой — всего 130 мм (в стандартной версии — 147 мм).

Днищу не помешало бы чуть больше шумоизоляции, хотя в целом электрический Ford Mustang тихий. Благодаря ламинированному стеклу аэродинамических шумов даже на большой скорости фактически нет.

Тормоза Brembo отлично замедляют кроссовер Фото: Тарас Брязгунов

Приятное впечатление оставляют тормоза Brembo — они уверенно замедляют тяжелый электрокроссовер. На малых скоростях они резковаты, однако есть рекуперативное торможение, которое позволяет плавнее сбросить скорость и подзарядить батарею. При необходимости можно выбрать режим "одной педали" и вообще не нажимать на педаль тормоза, ведь авто существенно замедляется, если отпустить газ.

Цена Ford Mustang Mach-E в Украине Ford Mustang Mach-E

Новый Ford Mustang Mach-E стоит от 2 276 499 гривен за базовую 294-сильную версию. Полноприводный вариант на 351 л.с. обойдется в 2 452 517 гривен, а топовый GT — в 3 076 215 гривен.

Цвет Grabber Blue используется на Mustang с 1969 года Фото: Тарас Брязгунов Фонари выдержаны в традиционном стиле Ford Mustang Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Конечно, электромобиль Mach-E нельзя назвать заменой бензиновому Ford Mustang, однако он тоже способен приятно удивить. И речь не только о стилистике Mustang. Кроссовер быстрый и неплохо управляется и одновременно значительно практичнее и просторнее купе или кабриолета. Это Ford Mustang новой электрической эры.

Плюсы Ford Mustang Mach-E:

хорошая динамика;

неплохая управляемость;

богатая базовая комплектация.

Минусы Ford Mustang Mach-E:

ограниченная обзорность;

низкий клиренс.

Технические характеристики Ford Mustang Mach-E GT:

Тип двигателя электрический (2) Мощность двигателя, л. с. 487 Крутящий момент, Нм 830 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод полный Запас хода, км 500 Макс. скорость, км/ч 200 Разгон 0–100 км/ч, с 4,4 Емкость батареи, кВт∙ч 98

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