Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

В Украине появился новый Jeep Wrangler 2024. Фокус испытал знаменитый внедорожник на бездорожье и проверил, насколько практичным является авто в ежедневном использовании.

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Повальное увлечение городскими кроссоверами привело к тому, что настоящих внедорожников становится все меньше. Рамные модели постепенно вымирают, как динозавры. Впрочем, одному внедорожнику исчезновение не грозит. Речь идет о культовом Jeep Wrangler, который ведет свою родословную от знаменитого Willys — основателя класса внедорожников. Недавно на украинский рынок вышел новый Jeep Wrangler и Фокус познакомился с ним.

Новый Jeep Wrangler 2024 узнается по измененной решетке радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Внедорожная классика — дизайн Jeep Wrangler

Jeep Wrangler — пожалуй, одна из самых узнаваемых моделей автомобилей. Внедорожник сохраняет ДНК Willys и отличается классическим угловатым дизайном с двухобъемным профилем, выраженными крыльями и запасным колесом сзади.

Обновленная модель узнается по измененной решетке радиатора. Фирменные круглые фары сохранены, однако имеют современную светодиодную оптику. Как и раньше, крышу и двери авто можно снять, а лобовое стекло — опустить вперед (для этого в комплекте с авто идут специальные инструменты).

Jeep Wrangler доступен в стандартном двухдверном варианте и четырехдверной версии Unlimited Фото: Тарас Брязгунов

Особенно впечатляюще выглядит экстремальный Jeep Wrangler Rubicon с неокрашенными бамперами, огромными 35-дюймовыми шинами BF Goodrich (размером 255/75 R17) и увеличенным до 252 мм клиренсом. Брутальный внедорожник сразу привлекает внимание, а еще его постоянно пропускают на дорогах.

Новый Jeep Wrangler в Украине доступен в короткой двухдверной версии и удлиненном четырехдверном варианте Unlimited. На тесте Фокуса побывала именно длиннобазая модификация.

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Размеры Jeep Wrangler Unlimited:

длина — 4882 мм;

ширина — 1894 мм;

высота — 1838 мм;

колесная база — 3008 мм.

Запасное колесо на двери багажника — фирменная черта Wrangler Фото: Тарас Брязгунов

Старая школа — салон Jeep Wrangler

Заглянем внутрь. Большие ручки позволяют открывать двери в перчатках. Подножек нет, а порог салона довольно высокий. В отделке использованы дорогая кожа Nappa и износостойкие материалы, которые не боятся влаги.

В салоне Jeep Wrangler чувствуется старая школа. Большой руль, обшитый кожей, классические циферблаты приборов и большие кнопки, которые можно нажимать не глядя.

В салоне сохранились большие кнопки Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, прогресс добрался и сюда. На щитке приборов есть большой цветной дисплей, который дает самую разнообразную информацию — от расхода топлива до угла крена авто.

На центральной панели установлен большой 12,3-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система UConnect достаточно быстрая и понятная, а также дополнена Android Auto и AppleCarPlay. Переключателей здесь больше, чем обычно, ведь сюда вынесли кнопки электростеклоподъемников (их невозможно оставить в дверях, которые снимаются), а также блокировки дифференциалов и выбора внедорожных режимов.

Отсеков для мелких вещей у Jeep Wrangler 2024 не так и много. Бардачок небольшой, зато довольно вместительный "двухэтажный" бокс есть в подлокотнике. Вместо карманов в дверях — сеточки. Хотя это же и не семейный кроссовер — приоритеты у модели другие. Зато USB-портов в салоне сразу семь, да и розетка есть.

Циферблаты приборов разделены цветным дисплеем Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, стоит отметить многочисленные "пасхалки", которые напоминают водителю, с каким авто он имеет дело. На рычаге КПП, колесных дисках или лобовом стекле можно найти изображение Willys, а слева от руля на пластике выгравированы Jeep Wrangler и Gladiator.

Места достаточно

На водительском месте сразу отмечаешь для себя, что посадка очень высокая — иначе и быть не могло. К обзорности, конечно, есть вопросы, ведь капот длинный, а запаска перекрывает заднее стекло, но камеры облегчают жизнь.

Диапазона регулировок рулевой колонки и водительского кресла (с электроприводом) достаточно, чтобы подобрать удобное положение. Передние сиденья упругие и удобные, хотя немного больше боковой поддержки им бы не помешало. Они оснащены подогревом, как и рулевая колонка.

Передние кресла получили электропривод и подогрев Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду места достаточно даже для высоких пассажиров Фото: Тарас Брязгунов

Пересядем на второй ряд. Места в четырехдверной версии Unlimited достаточно даже для рослых пассажиров. Комфортнее здесь все же двоим, ведь салон не слишком широкий, да и тоннель по центру есть. Центральную секцию спинки можно сложить и превратить в подлокотник.

Новый Jeep Wrangler Unlimited — достаточно практичное авто. Объем его багажника составляет 533 л в обычном состоянии и 1044 л — со сложенными задними креслами. Под полом спрятан небольшой отсек, а также специальные отверстия для хранения болтов, которыми крепятся двери и крыша.

Дверь багажника состоит из двух частей, причем на нижней секции прикреплена табличка с информацией о габаритах авто и его внедорожных способностях. Внутри установлен большой сабвуфер аудиосистемы.

Дверь багажника является двухсекционной Фото: Тарас Брязгунов Объем багажника Jeep Wrangler Unlimiyed составляет 533 л. Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными креслами образуется ровный пол Фото: Тарас Брязгунов Отверстия под полом предназначены для хранения болтов крепления дверей и крыши Фото: Тарас Брязгунов В багажнике установлен сабфувер аудиосистемы Alpine Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Jeep Wrangler

Новый Jeep Wrangler в Украине доступен в достаточно богато оснащенных версиях — откровенно пустых вариантов нет. Во всех моделях предусмотрены бесключевой доступ, электропривод сидений, климат-контроль, датчик света, навигация, парктроник, камера, акустика Alpine с 8 динамиками.

Кроме того, стандартными являются адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон. В Jeep Wrangler Rubicon добавлена передняя камера.

Рычаг КПП украшен изображением Willys Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля выгравированы Jeep Wrangler и Gladiator Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Jeep Wrangler небольшой Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет вместительный бокс Фото: Тарас Брязгунов Сетки заменяют карманы в дверях Фото: Тарас Брязгунов Центральная часть спинки заднего дивана превращается в подлокотник Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров установили сразу четыре USB-порта Фото: Тарас Брязгунов

Двигатель Jeep Wrangler

Новый Jeep Wrangler 2024 доступен в Украине только с 2,0-литровой 272-сильной турбочетверкой. В целом, тяжелому (2103 кг) внедорожнику ее достаточно.

Турбомотор "просыпается" примерно с 2500 об/мин, а уже при 3000 об/мин. Доступны пиковые 400 Н∙м крутящего момента. Тяги в среднем диапазоне оборотов хватает и на бездорожье, и при обгоне на трассе. Мотор эластичный и довольно тихий, а 8-ступенчатый автомат демонстрирует достаточно быстрые реакции.

Jeep Wrangler Rubicon — экстремальный вариант модели Фото: Тарас Брязгунов

По паспорту, спринт до 100 км/ч у Jeep Wrangler занимает 7,6 с, хотя стоит отметить, что внедорожная резина в версии Rubicon замедляет разгон. Из-за нее и максимальная скорость ограничена на 159 км/ч.

Заявленный расход топлива — 12,3 л/100 км в смешанном цикле. У нас при преимущественно городской езде получилось 13-14 л/100 км, что не так уж и много для рамного внедорожника. При остановках мотор глушится, что помогает экономить топливо.

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Управляемость Jeep Wrangler

Скажем честно, город — это не стихия Jeep Wrangler. Впрочем, внедорожник нельзя назвать неповоротливым — его маневренность вполне приемлема, руль достаточно точный (хотя и не слишком информативный), а крены кузова в поворотах хоть и ощутимы, но не критичны. Длинноходная подвеска, конечно, справится с любой выбоиной, однако на больших ямах рамное авто все же трясет.

Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов Фото: Тарас Брязгунов

На трассе комфортной скоростью является 100-110 км/ч. Удлиненный Jeep Wrangler отличается лучшей курсовой устойчивостью, чем короткая модель и траекторию подправлять рулем приходится не так часто. Конечно, большие шины слышны, да и аэродинамические шумы проявляются, однако в целом Wrangler нынешнего поколения тише, чем можно было бы подумать.

Тормоза, в принципе, обеспечивают необходимое замедление, однако массу авто все же надо принимать во внимание — инерцию никто не отменял. Интересная деталь: новый Jeep Wrangler сделали безопасным на мокрой или скользкой дороге, ведь в полном приводе есть режим 4H Auto, который можно смело использовать на асфальте и не бояться сломать "раздатку".

Jeep Wrangler Rubicon получил 35-дюймовые внедорожные шины Фото: Тарас Брязгунов

Король бездорожья

Однако по-настоящему раскрыть свои возможности Jeep Wrangler Rubicon может только на серьезном бездорожье. В его арсенале — полный привод с понижающей передачей, блокировка переднего и заднего дифференциалов, специальный внедорожный режим и система помощи на спуске. Угол въезда составляет 37,4°, а съезда — 30,5°.

Конечно, с такими параметрами можно и в болото, и в песок, и в горы. А еще Jeep Wrangler Rubicon способен форсировать брод глубиной 76 см. Там, где другие внедорожники пасуют, он продолжает двигаться вперед и поражать своей проходимостью. Авто создано именно для бездорожья и свою основную функцию выполняет на отлично.

Классические круглые фары Jeep Wrangler являются светодиодными Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Цена Jeep Wrangler в Украине

Новый Jeep Wrangler 2024 стоит от 2 988 700 гривен за вариант Sahara. Экстремальный Rubicon стоит 3 196 600 гривен. Это, конечно, немало, однако рамные внедорожники, подготовленные для тяжелого бездорожья, довольно недешевы.

Вердикт Фокуса

Jeep Wrangler — объективно едва ли не лучший серийный внедорожник на рынке. Бездорожье — его стихия и авто рассчитано на тех, кто ради великолепной проходимости готов пожертвовать частью комфорта. Эту модель не стоит оценивать по стандартам современных кроссоверов. Хотя стоит отметить, что новый Jeep Wrangler значительно практичнее предшественников и получил набор современных технологий.

Клиренс Jeep Wrangler Rubicon составляет 252 мм Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Jeep Wrangler Unlimited:

феноменальная проходимость;

просторный салон;

достаточно богатое базовое оснащение.

Минусы Jeep Wrangler Unlimited:

ограниченная обзорность;

жестковатая езда.

Технические характеристики Jeep Wrangler Unlimited Rubicon

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1995 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 272/5250 Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/3000 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива 12,3 л/100 км Макс. скорость, км/ч 159 Разгон 0–100 км/ч, с 7,6 Объем топливного бака, л 81

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