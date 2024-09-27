Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

В Україні з'явився новий Jeep Wrangler 2024. Фокус випробував знаменитий позашляховик на бездоріжжі та перевірив, наскільки практичним є авто в щоденному використанні.

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Повальне захоплення міськими кросоверами призвело до того, що справжніх позашляховиків стає все менше. Рамні моделі поступово вимирають, як динозаври. Утім, одному позашляховику зникнення не загрожує. Мова йде про культовий Jeep Wrangler, який веде свій родовід від знаменитого Willys — засновника класу позашляховиків. Нещодавно на український ринок вийшов новий Jeep Wrangler і Фокус познайомився із ним.

Новий Jeep Wrangler 2024 пізнається за зміненою решіткою радіатора Фото: Тарас Брязгунов

Позашляхова класика — дизайн Jeep Wrangler

Jeep Wrangler — мабуть, одна із найбільш пізнаваних моделей автомобілів. Позашляховик зберігає ДНК Willys і вирізняється класичним кутастим дизайном із двооб’ємним профілем, вираженими крилами та запасним колесом ззаду.

Оновлена модель пізнається за зміненою решіткою радіатора. Фірмові круглі фари збережені, проте мають сучасну світлодіодні оптику. Як і раніше, дах та двері авто можна зняти, а лобове скло – опустити вперед (для цього в комплекті з авто йдуть спеціальні інструменти).

Jeep Wrangler доступний у стандартному дводверному варіанті та чотиридверній версії Unlimited Фото: Тарас Брязгунов

Особливо вражаюче виглядає екстремальний Jeep Wrangler Rubicon з нефарбованими бамперами, величезними 35-дюймовими шинами BF Goodrich (розміром 255/75 R17) та збільшеним до 252 мм кліренсом. Брутальний позашляховик одразу приваблює увагу, а ще його постійно пропускають на дорогах.

Новий Jeep Wrangler в Україні доступний у короткій дводверній версії та подовженому чотиридверному варіанті Unlimited. На тесті Фокусу побувала саме довга модифікація.

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Розміри Jeep Wrangler Unlimited:

довжина — 4882 мм;

ширина — 1894 мм;

висота — 1838 мм;

колісна база — 3008 мм.

Запасне колесо на дверях багажника — фірмова риса Wrangler Фото: Тарас Брязгунов

Стара школа — салон Jeep Wrangler

Заглянемо всередину. Великі ручки дозволяють відкривати двері в рукавицях. Підніжок немає, а поріг салону доволі високий. У оздобленні використані дорога шкіра Nappa та зносостійкі матеріали, які не бояться вологи.

У салоні Jeep Wrangler відчувається стара школа. Велике кермо, обшите шкірою, класичні циферблати приладів і великі кнопки, які можна нажимати не дивлячись.

У салоні зберігаються великі кнопки Фото: Тарас Брязгунов

Утім, прогрес добрався і сюди. На щитку приладів є чималий кольоровий дисплей, який дає найрізноманітнішу інформацію – від витрати пального до куту крену авто.

На центральній панелі встановлено великий 12,3-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система UConnect досить швидка і зрозуміла, а також доповнена Android Auto та AppleCarPlay. Перемикачів тут більше, аніж зазвичай, адже сюди винесли кнопки електросклопідйомників (їх неможливо залишити в дверях, які знімаються), а також блокування диференціалів та вибору позашляхових режимів.

Відсіків для дрібних речей у Jeep Wrangler 2024 не так і багато. Бардачок невеликий, зате досить місткий "двоповерховий" бокс є в підлокітнику. Замість кишень у дверях – сіточки. Хоча це ж і не сімейний кросовер – пріоритети в моделі інші. Зате USB-портів у салоні одразу сім, та й розетка є.

Циферблати приладів розділені кольоровим дисплеєм Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, варто відзначити чисельні "пасхалки", які нагадують водієві, з яким авто він має справу. На важелі КПП, колісних дисках чи лобовому склі можна знайти зображення Willys, а зліва від керма на пластику вигравіювані Jeep Wrangler та Gladiator.

Місця достатньо

На водійському місці одразу відзначаєш для себе, що посадка дуже висока – інакше й бути не могло. До оглядовості, звичайно, є питання, адже капот довгий, а запаска перекриває заднє скло, але камери полегшують життя.

Діапазону регулювань кермової колонки та водійського крісла (з електроприводом) достатньо, аби підібрати зручне положення. Передні сидіння пружні та зручні, хоча трохи більше бокової підтримки їм би не завадило. Вони оснащені підігрівом, як і кермова колонка.

Передні крісла отримали електропривід і підігрів Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду місця достатньо навіть для високих пасажирів Фото: Тарас Брязгунов

Пересядемо на другий ряд. Місця у чотиридверній версії Unlimited достатньо навіть для рослих пасажирів. Комфортніше тут все ж двом, адже салон не надто широкий, та й тунель по центру є. Центральну секцію спинки можна скласти і перетворити на підлокітник.

Новий Jeep Wrangler Unlimited – досить практичне авто. Об’єм його багажника становить 533 л у звичайному стані та 1044 л – зі складеними задніми кріслами. Під підлогою сховано невеликий відсік, а також спеціальні отвори для зберігання болтів, якими кріпляться двері й дах.

Двері багажника складаються із двох частин, причому на нижній секції прикріплена табличка з інформацією про габарити авто та його позашляхові здібності. Усередині встановлено великий сабвуфер аудіосистеми.

Двері багажника є двосекційними Фото: Тарас Брязгунов Об"єм багажника Jeep Wrangler Unlimiyed становить 533 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними кріслами утворюється рівна підлога Фото: Тарас Брязгунов Отвори під підлогою призначені для зберігання болтів кріплення дверей і даху Фото: Тарас Брязгунов У багажнику встановлено сабфувер аудіосистеми Alpine Фото: Тарас Брязгунов На дверях багажника встановлено табличку з параметрами авто Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Jeep Wrangler

Новий Jeep Wrangler в Україні доступний в досить багато оснащених версіях – відверто порожніх варіантів немає. У всіх моделях передбачені безключовий доступ, електропривід сидінь, клімат-контроль, датчик світла, навігація, парктронік, камера, акустика Alpine з 8 динаміками.

Крім того, стандартними є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон. У Jeep Wrangler Rubicon додано передню камеру.

Важіль КПП прикрашено зображенням Willys Фото: Тарас Брязгунов Зліва від керма вигравіювано Jeep Wrangler і Gladiator Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Jeep Wrangler невеликий Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає місткий бокс Фото: Тарас Брязгунов Сітки заміняють кишені у дверях Фото: Тарас Брязгунов Центральна частина спинки заднього дивана перетворюється на підлокітник Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили одразу чотири USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

Двигун Jeep Wrangler

Новий Jeep Wrangler 2024 доступний в Україні лише з 2,0-літровою 272-сильною турбочетвіркою. Загалом, важкому (2103 кг) позашляховику її достатньо.

Турбомотор "прокидається" приблизно з 2500 об/хв, а вже при 3000 об/хв. Доступні пікові 400 Н∙м крутного моменту. Тяги у середньому діапазоні обертів вистачає і на бездоріжжі, і при обгоні на трасі. Мотор еластичний і доволі тихий, а 8-ступінчастий автомат демонструє достатньо швидкі реакції.

Jeep Wrangler Rubicon — екстремальний варіант моделі Фото: Тарас Брязгунов

За паспортом, спринт до 100 км/год у Jeep Wrangler займає 7,6 с, хоча варто відзначити, що позашляхова гума у версії Rubicon сповільнює розгін. Через неї і максимальна швидкість обмежена на 159 км/год.

Заявлена витрата пального — 12,3 л/100 км у змішаному циклі. У нас за переважно міської їзди вийшло 13-14 л/100 км, що не так вже і багато для рамного позашляховика. Під час зупинок мотор глушиться, що допомагає економити пальне.

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Керованість Jeep Wrangler

Скажемо чесно, місто – це не стихія Jeep Wrangler. Утім, позашляховик не можна назвати неповоротким – його маневреність цілком прийнятна, кермо досить точне (хоча і не надто інформативне), а крени кузова в поворотах хоч і відчутні, та не є критичними. Довгохода підвіска, звісно, справиться з будь-якою вибоїною, проте на великих ямах рамне авто все ж трусить.

Повний привід доповнено знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів Фото: Тарас Брязгунов

На трасі комфортною швидкістю є 100-110 км/год. Подовжений Jeep Wrangler вирізняється кращою курсовою стійкістю, аніж коротка модель і траєкторію підправляти кермом доводиться не так часто. Звісно, великі шини чутні, та й аеродинамічні шуми проявляються, проте загалом Wrangler нинішнього покоління тихіший, ніж можна було б подумати.

Гальма, в принципі, забезпечують необхідне сповільнення, проте масу авто все ж треба брати до уваги – інерцію ніхто не відміняв. Цікава деталь: новий Jeep Wrangler зробили безпечнішим на мокрій чи слизькій дорозі, адже в повному приводі є режим 4H Auto, який можна сміливо використовувати на асфальті і не боятися зламати "роздатку".

Jeep Wrangler Rubicon отримав 35-дюймові позашляхові шини Фото: Тарас Брязгунов

Король бездоріжжя

Проте по-справжньому розкрити свої можливості Jeep Wrangler Rubicon може лише на серйозному бездоріжжі. У його арсеналі – повний привід зі знижувальною передачею, блокування переднього та заднього диференціалів, спеціальний позашляховий режим та система допомоги на спуску. Кут в’їзду становить 37,4°, а з’їзду — 30,5°.

Звичайно, з такими параметрами можна і в болото, і в пісок, і в гори. А ще Jeep Wrangler Rubicon здатен форсувати брід глибиною 76 см. Там, де інші позашляховики пасують, він продовжує рухатися вперед та вражати своєю прохідністю. Авто створене саме для бездоріжжя і свою основну функцію виконує на відмінно.

Класичні круглі фари Jeep Wrangler є світлодіодними Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Jeep Wrangler в Україні

Новий Jeep Wrangler 2024 коштує від 2 988 700 гривень за варіант Sahara. Екстремальний Rubicon коштує 3 196 600 гривень. Це, звісно, немало, проте рамні позашляховики, підготовлені для важкого бездоріжжя, досить недешеві.

Вердикт Фокусу

Jeep Wrangler – об’єктивно чи не найкращий серійний позашляховик на ринку. Бездоріжжя – його стихія і авто розраховане на тих, хто заради чудової прохідності готовий пожертвувати частиною комфорту. Цю модель не варто оцінювати за стандартами сучасних кросоверів. Хоча варто відзначити, що новий Jeep Wrangler значно практичніший за попередників і отримав набір сучасних технологій.

Кліренс Jeep Wrangler Rubicon становить 252 мм Фото: Тарас Брязгунов

Плюси Jeep Wrangler Unlimited:

феноменальна прохідність;

просторий салон;

досить багате базове оснащення.

Мінуси Jeep Wrangler Unlimited:

обмежена оглядовість;

жорсткувата їзда.

Технічні характеристики Jeep Wrangler Unlimited Rubicon

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1995 Потужність двигуна, к. с./об/хв 272/5250 Обертальний момент, Нм/об/хв 400/3000 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального 12,3 л/100 км Макс. швидкість, км/год 159 Розгін 0–100 км/год, с 7,6 Об'єм паливного баку, л 81

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