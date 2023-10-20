Ветеран и киногерой: на аукцион выставлен прославленный 69-летний внедорожник (фото)

Willys Jeep 1944 года был выпущен для армии, но в 90-х годах начал карьеру в кино. Состояние внедорожника неидеальное, но он на ходу.

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В Великобритании на аукцион Iconic Auctioneers выставили Willys Jeep 1944 года. За внедорожник с историей планируют выручить от 18 000 до 22 000 фунтов стерлингов ($21 900 – 26 785). Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Внедорожник снимался в фильмах Стивена Спилберга Фото: Iconic Auctioneers

Этот Willys Jeep послужил во Второй мировой, а в 1977 году попал из США в Великобританию. В 1996 году его приобрела компания, занимающаяся поставкой автомобилей для съемок кино.

Два года спустя внедорожник Willys сняли в знаменитом фильме Стивена Спилберга "Спасти рядового Раяна". А в 2001 году он появился в сериале "Братья по оружию", к созданию которого также приложил руку Спилберг.

Пробег авто составляет 41 800 км Фото: Iconic Auctioneers

На кузове Willys Jeep видны вмятины, но он на ходу и полностью исправен. В начале нынешнего года ему капитально отремонтировали двигатель. Пробег внедорожника составляет 41 800 км.

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Спрос превзошел ожидания: за самым маленьким Jeep выстроились очереди

Willys MB – один из первых в мире внедорожников и дебютная модель Jeep. С 1941 по 1945 год выпущено свыше 600 000 этих авто и они активно использовались армиями союзников во Второй мировой войне.

Двигатель Willys прошел реставрацию Фото: Iconic Auctioneers

3,35-метровый Willys Jeep весит немногим более тонны. Полноприводное авто оснащено 2,2-литровой 60-сильной четверкой и способно развить 105 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставлен редкий спорткар Ford с минимальным пробегом.

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