Бюджетная капсула времени: обнаружен редкий 70-летний Jeep в состоянии нового авто (видео)

За последние 60 лет Willys Jeep Wagon проехал всего 1700 км. Внедорожник сохранил оригинальную краску и родную отделку салона.

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В США обнаружен идеально сохранившийся Willys Jeep Wagon 1952 года. За семь десятилетий раритетный внедорожник проехал всего 17 300 км. Капсуле времени посвящено видео на Youtube-канале American Mustangs.

Внедорожник отлично сохранился Фото: скриншот/YouTube

Внедорожник Willys Jeep Wagon стоял в гараже и практически не эксплуатировался с 1962 года. На тот момент его пробег был 15 600 км, то есть с этого времени автомобиль проезжал в среднем 27 км в год.

Под капотом установлен 2,2-литровый двигатель Фото: скриншот/YouTube

Willys Jeep Wagon полностью оригинальный и никогда не реставрировался. У него родные лакокрасочное покрытие и отделка салона – они действительно хорошо сохранились. В хорошем состоянии двигатель и хромированные элементы кузова.

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Willys Jeep Wagon – довольно редкая модель с закрытым кузовом. Подавляющее большинство первых Jeep не имели даже дверей. Внедорожник выпускали с 1947 по 1964 годы.

Конкретно этот Jeep Wagon оснащен 2,2-литровой четверкой на 60 л. с., хотя в линейке были и более мощные шестицилиндровые двигатели. Авто получило 3-ступенчатую механическую КПП и полный привод.

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