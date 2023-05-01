Бюджетна капсула часу: виявлено рідкісний 70-річний Jeep у стані нового авто (відео)

За останні 60 років Willys Jeep Wagon проїхав лише 1700 км. Позашляховик зберіг оригінальну фарбу та рідне оздоблення салону.

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У США виявлено Willys Jeep Wagon, що ідеально зберігся, 1952 року. За сім десятиліть раритетний позашляховик проїхав лише 17 300 км. Капсулі часу присвячено відео на YouТube-каналі American Mustangs.

Позашляховик чудово зберігся Фото: скріншот/YouTube

Позашляховик Willys Jeep Wagon стояв у гаражі та практично не експлуатувався з 1962 року. На той момент його пробіг був 15 600 км, тобто з цього часу автомобіль проїжджав у середньому 27 км на рік.

Під капотом встановлений 2,2-літровий двигун Фото: скріншот/YouTube

Willys Jeep Wagon повністю оригінальний і ніколи не реставрувався. У нього рідне лакофарбове покриття й оздоблення салону — вони справді добре збереглися. У хорошому стані двигун і хромовані елементи кузова.

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Willys Jeep Wagon — досить рідкісна модель із закритим кузовом. Переважна більшість перших Jeep не мали навіть дверей. Позашляховик випускали з 1947 по 1964 рік.

Саме цей Jeep Wagon оснащений 2,2-літровою четвіркою на 60 л. с., хоча в лінійці були й потужніші шестициліндрові двигуни. Авто отримало 3-ступінчасту механічну КПП і повний привід.

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