У США виявлено рідкісний 43-річний Ford Mustang McLaren у стані нового авто (фото)
Усього випущено лише 10 Ford Mustang у тюнінгу від McLaren. Саме цей автомобіль є першим екземпляром моделі, а його пробіг становить лише 895 км.
У США на аукціон Mecum виставили надзвичайно незвичайний Ford Mustang 1980 року. Він доопрацьований фахівцями McLaren. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціону.
За Ford Mustang McLaren M81 планують отримати близько 100 000 доларів. Справа в тому, що всього випустили тільки 10 таких купе, саме цей автомобіль є передсерійним зразком з пробігом всього 895 км. Він цілком оригінальний і навіть його шини рідні.
Ідея випустити лімітований Ford Mustang народилася наприкінці 70-х. Тоді McLaren розробляв виключно гоночні авто та не займався дорожніми моделями.
Британці погодилися виконати тюнінг Ford Mustang, причому за основу взяли не топовий варіант з V8, а базову версію з 2,3-літровою турбочетвіркою. Потужність двигуна збільшили до 175 к. с.
Ford Mustang McLaren M81 розганяється до 100 км/год за 9,8 сек і розвиває 210 км/год. Британці також доопрацювали 4-ступінчасту механічну КПП, підвіску та гальма.Важливо
Тюнінг Ford Mustang торкнувся і дизайну авто. Йому розширили крила, встановили аеродинамічний обвіс та капот із повітрозабірником.
У салоні Ford Mustang McLaren M81 з'явилися спортивні сидіння Recaro, кермо Racemark та нові прилади. Крім того, встановлений каркас безпеки.
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