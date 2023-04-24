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Авто

У США виявлено рідкісний 43-річний Ford Mustang McLaren у стані нового авто (фото)

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Фото: Mecum | Існує лише 10 Ford Mustang McLaren M81

Усього випущено лише 10 Ford Mustang у тюнінгу від McLaren. Саме цей автомобіль є першим екземпляром моделі, а його пробіг становить лише 895 км.

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У США на аукціон Mecum виставили надзвичайно незвичайний Ford Mustang 1980 року. Він доопрацьований фахівцями McLaren. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціону.

Ford Mustang McLaren, Ford Mustang, Ford Mustang 1980, McLaren M81, тюнінг Ford Mustang Fullscreen
Автомобіль ідеально зберігся, а його пробіг складає лише 895 км
Фото: Mecum

За Ford Mustang McLaren M81 планують отримати близько 100 000 доларів. Справа в тому, що всього випустили тільки 10 таких купе, саме цей автомобіль є передсерійним зразком з пробігом всього 895 км. Він цілком оригінальний і навіть його шини рідні.

Ідея випустити лімітований Ford Mustang народилася наприкінці 70-х. Тоді McLaren розробляв виключно гоночні авто та не займався дорожніми моделями.

Ford Mustang McLaren, Ford Mustang, Ford Mustang 1980, McLaren M81, тюнінг Ford Mustang Fullscreen
McLaren M81 впізнається за обвісом і розширеними крилами
Фото: Mecum

Британці погодилися виконати тюнінг Ford Mustang, причому за основу взяли не топовий варіант з V8, а базову версію з 2,3-літровою турбочетвіркою. Потужність двигуна збільшили до 175 к. с.

Ford Mustang McLaren, Ford Mustang, Ford Mustang 1980, McLaren M81, тюнінг Ford Mustang Fullscreen
Під капотом встановлена 175-сильна турбочетвірка
Фото: Mecum

Ford Mustang McLaren M81 розганяється до 100 км/год за 9,8 сек і розвиває 210 км/год. Британці також доопрацювали 4-ступінчасту механічну КПП, підвіску та гальма.

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Тюнінг Ford Mustang торкнувся і дизайну авто. Йому розширили крила, встановили аеродинамічний обвіс та капот із повітрозабірником.

Ford Mustang McLaren, Ford Mustang, Ford Mustang 1980, McLaren M81, тюнінг Ford Mustang Fullscreen
У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо
Фото: Mecum

У салоні Ford Mustang McLaren M81 з'явилися спортивні сидіння Recaro, кермо Racemark та нові прилади. Крім того, встановлений каркас безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що у старому гаражі знайшли унікальний американський спорткар 70-х із пробігом всього 1500 км.

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