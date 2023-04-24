У США виявлено рідкісний 43-річний Ford Mustang McLaren у стані нового авто (фото)

Усього випущено лише 10 Ford Mustang у тюнінгу від McLaren. Саме цей автомобіль є першим екземпляром моделі, а його пробіг становить лише 895 км.

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У США на аукціон Mecum виставили надзвичайно незвичайний Ford Mustang 1980 року. Він доопрацьований фахівцями McLaren. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціону.

Автомобіль ідеально зберігся, а його пробіг складає лише 895 км Фото: Mecum

За Ford Mustang McLaren M81 планують отримати близько 100 000 доларів. Справа в тому, що всього випустили тільки 10 таких купе, саме цей автомобіль є передсерійним зразком з пробігом всього 895 км. Він цілком оригінальний і навіть його шини рідні.

Ідея випустити лімітований Ford Mustang народилася наприкінці 70-х. Тоді McLaren розробляв виключно гоночні авто та не займався дорожніми моделями.

McLaren M81 впізнається за обвісом і розширеними крилами Фото: Mecum

Британці погодилися виконати тюнінг Ford Mustang, причому за основу взяли не топовий варіант з V8, а базову версію з 2,3-літровою турбочетвіркою. Потужність двигуна збільшили до 175 к. с.

Під капотом встановлена 175-сильна турбочетвірка Фото: Mecum

Ford Mustang McLaren M81 розганяється до 100 км/год за 9,8 сек і розвиває 210 км/год. Британці також доопрацювали 4-ступінчасту механічну КПП, підвіску та гальма.

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Тюнінг Ford Mustang торкнувся і дизайну авто. Йому розширили крила, встановили аеродинамічний обвіс та капот із повітрозабірником.

У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо Фото: Mecum

У салоні Ford Mustang McLaren M81 з'явилися спортивні сидіння Recaro, кермо Racemark та нові прилади. Крім того, встановлений каркас безпеки.

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